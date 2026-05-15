Атмосферный хоррор «Закулисье реальности» получил финальный трейлер

Опубликован заключительный тизер-трейлер необычного научно-фантастического фильма ужасов "Закулисье реальности" (Backrooms), российская премьера которого ожидается 4 июня.

Действие картины разворачивается в т. н. лиминальном пространстве - неестественно пустом месте, жутком и сюрреалистичном. Главная героиня, психотерапевт Мэри Клайн (Ренате Реинсве) бросает вызов неизвестности, чтобы найти в постоянно меняющемся желтушном офисном помещении своего пациента.

В основе сюжета ленты лежит одноименный веб-сериал 20-летнего Кейна Парсонса (Kane Pixels), он же стал постановщиком, сценаристом (вместе с Уиллом Судиком и Роберто Патино) и композитором (вместе с Эдо ван Бременом, известным по работе с Озом Перкинсом).

Роли в фильме исполнили Чиветель Эджиофор, Финн Беннетт, Марк Дюпласс, Эван Джогиа и другие. Зарубежная премьера назначена на 29 мая.