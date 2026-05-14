Издание Deadline сообщило, что компания Amazon начала работу над экшен-триллером «Супермакс». Дата выхода картины пока неизвестна.

Лента расскажет о двух агентах ФБР, которые расследуют убийство. Преступление совершили в самой охраняемой тюрьме мира. Главную роль исполнит знаменитый актёр Уилл Смит («Плохие парни»). Сейчас авторы ищут актрису, которая сыграет напарника центрального персонажа.

Режиссёром фильма выступит Дэвид Гордон Грин — постановщик современной трилогии хорроров «Хэллоуин». Съёмки проекта стартуют в августе. Авторы планируют выпустить картину на стриминговом сервисе Prime Video.