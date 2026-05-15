В России покажут полнометражный мультфильм «Дикий лес»

Студия Laika ("Коралина в Стране кошмаров", "Кубо. Легенда о самурае") поделилась полноформатным трейлером темного фэнтези "Дикий лес" (Wildwood) - удивительно красивого мультфильма, снятого в технике покадровой анимации.

И без того впечатляющий ролик сопровождает монументальная композиция группы M83 "My Tears are Becoming a Sea" ("Мои слезы становятся морем"), прекрасно отражающая суть происходящего на экране.

Основой для сюжета ленты стал одноименный роман Колина Мэлоя, ставший его литературным дебютом. Это история 12-летней Прю МакКил из Портленда, которая разыскивает младшего брата, похищенного стаей ворон.

Работа над самым амбициозным в истории Laika фильмом началась еще в 2011 году, через несколько недель после выхода книги.

Персонажей озвучили Пейтон Элизабет Ли, Джейкоб Трембле, Кэри Маллиган, Махершала Али, Аквафина, Анджела Бассетт, Джейк Джонсон, Чарли Дэй, Джемейн Клемент, Майя Эрскин, Ричард Грант и легендарный музыкант Том Уэйтс.

Режиссер - Трэвис Найт ("Бамблби"), сценарист - Крис Батлер ("Паранорман, или Как приручить зомби", "Властелины Вселенной").

Зарубежная премьера назначена на 23 октября, покажут фильм и в России, дата будет объявлена позже.