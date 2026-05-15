Появился трейлер комедийного сериала «Стюарт не смог спасти Вселенную»

HBO Max опубликовал первый тизер-трейлер предстоящего комедийного сериала "Стюарт не смог спасти Вселенную" (Stuart Fails to Save the Universe) - спин-оффа популярного шоу "Теория большого взрыва".

По сюжету владелец магазина комиксов Стюарт Блум (Кевин Зусман) случайно ломает устройства, созданные героями "ТВЗ" Шелдоном и Леонардом, что приводит к апокалипсису сразу в нескольких измерениях. Исправить ситуацию гику, называющему комиксы "своей суперсилой", помогут верные друзья: Берт (Брайан Посен), Дениз (Лорен Лэпкус) и Барри (Джон Росс Боуи).

Шоураннеры - Чак Лорри ("Грейс в огне", "Два с половиной человека"), Зак Пенн ("Первому игроку приготовиться") и Билл Прэди ("Кэролайн в городе"), композитор - Дэнни Эльфман.

Премьера состоится 23 июля, зрителей будут ждать 10 серий.

В апреле актер Джим Парсонс, прославившийся благодаря роли Шелдона в "ТВЗ" и получивший за нее четыре премии "Эмми", сообщил, что возвращаться к образу он не собирается, хотя и признает, что эта работа остается одной из определяющих составляющих его творческого наследия.

В настоящий момент в состоянии пост-продакшена находится триллер "Лидер", вдохновленный реальной историей религиозной секты Heavenʼs Gate. По словам режиссера и сценариста Майкла Дж. Галлахера, "захватывающее, мощное исполнение" Парсонса "шокирует зрителей".