В России не разрешат принудительно лицензировать проекты Disney

Разрешение онлайн‑кинотеатрам показывать проекты Disney без договоров с правообладателями породит правовую неопределённость и судебные споры, сказала НСН Елена Гринь.

После истечения лицензий Disney показ их проектов в России будет квалифицироваться как использование произведений без разрешения правообладателя, сказала НСН доктор юридических наук, директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь.

Легальные видеосервисы и онлайн-кинотеатры смогут транслировать произведения Disney только до конца 2026 года, студия не планирует заключать новые контракты в России. Несмотря на то что ключевые хиты студии, такие как «Король Лев», «Зверополис», «Холодное сердце», были изъяты из библиотек стримингов еще в 2023 году, у части онлайн-кинотеатров еще присутствует ряд старых анимаций, пишет «Коммерсант». Гринь рассказала о рисках, с которыми столкнуться онлайн-кинотеатры, если проигнорируют запрет Disney.

«После истечения лицензий показ будет квалифицироваться как использование произведений без разрешения правообладателя (нарушение исключительных прав). Риски: гражданско‑правовые иски (запрет/пресечение, удаление контента, обеспечительные меры), взыскание компенсации вместо убытков (по выбору правообладателя), а также административная ответственность. При крупном масштабе и наличии состава потенциально и уголовно‑правовые риски для ответственных лиц, хотя на практике это зависит от объема, доказанности умысла и "крупности"», — сказала собеседница НСН.

Она усомнилась в том, что российским стримингам разрешат показывать киноленты без договоров с правообладателем.

«Теоретически инструменты "принудительного лицензирования" в праве существуют, но они точечные и строго ограниченные (как правило, под конкретные основания, процедуры и виды объектов/использования) и не равны "разрешению стримить каталог ради сохранения доступа". Для онлайн‑кинотеатров "специальный режим", позволяющий легально продолжать показ без договоров с правообладателем, выглядел бы как существенное изменение регулирования и неизбежно сопровождался бы высокой правовой неопределенностью и судебными спорами», — указала эксперт.

По ее словам, при подобных спорах правообладатель зачастую требует компенсацию за нарушение исключительных прав.

«Правообладатель вправе требовать либо возмещения убытков (если сможет их обосновать), либо компенсации за нарушение исключительных прав (часто это проще, чем доказывать убытки), а также требовать прекращения нарушения и принятия мер к ограничению доступа к нелегально размещенному контенту. Сроки давности и конкретный объем требований будут зависеть от фактов (период, территория, способ использования, доказательства просмотров/доходов, наличие/отсутствие лицензии)», — добавила Гринь.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сказала НСН, что если раньше голливудские блокбастеры выходили в России с мощной рекламной поддержкой и на большом числе экранов, то с уходом студий в 2022 году ситуация изменилась, что ударило по кассе релизов.