Эрик Крипке рассказал, сколько будет идти последняя серия «Пацанов»

Создатель «Пацанов» Эрик Крипке рассказал, что финальный эпизод «Пацанов», на котором завершится весь сериал, продлится примерно 1 час и 5 минут. Это немного разочаровало фанатов, поскольку хронометража может не хватить, чтобы закрыть все сюжетные линии.

© Чемпионат.com

По словам самого Крипке, он с другими авторами шоу намеренно не стали растягивать серию до 90 минут, поскольку считают, что от такой длительности зрители могут заскучать.

Мы не делаем этот огромный, супердлинный 90-минутный эпизод. Я думаю, зрители могли бы заскучать, если бы мы затянули так надолго.

Заключительный эпизод пятого сезона «Пацанов» выйдет уже 20 мая. На этом сериал завершится. После этого по вселенной шоу выпустят другой сериал под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.