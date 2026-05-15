Кантемир Балагов представил в Каннах фильм «Варенье из бабочек»

Российский режиссер Кантемир Балагов представил новый фильм «Варенье из бабочек» на 79-м Каннском кинофестивале. Снимки с премьеры опубликовал Evoke.

На красную дорожку режиссер вышел вместе с актерами Райли Кио и Барри Кеоганом, исполнившими главные роли в картине. Перед показом Балагов со сцены поблагодарил своего учителя, режиссера Александра Сокурова, передает портал.

Фильм рассказывает о кабардинских мигрантах в США и сложных отношениях между отцом и сыном. Картина стала первой англоязычной полнометражной работой Балагова.

Режиссер получил известность благодаря фильмам «Теснота» и «Дылда», которые также показывали в Каннах. Позже Балагов переехал в США и принял участие в работе над первым сезоном сериала «Одни из нас».

Ранее также стало известно, что в основную программу Каннского фестиваля попал фильм «Минотавр» за авторством российского режиссера Андрея Звягинцева, указанного также в качестве сценариста. Еще одним сценаристом выступает автор книги «Путь фильма «Апокриф» Андрея Звягинцева» Семен Ляшенко.