В Каннах показали французскую жизнь глазами иранца

На 79-м Каннском кинофестивале прошла премьера «Параллельных историй» живущего во Франции иранского режиссера Асгара Фархади. Он затянут до такой степени, что кажется бесконечным, хотя идет меньше трех часов. Не спасают даже звезды – Изабель Юппер с сумасшедшенкой, Венсан Кассель с радикулитом героя, красавица Виржини Эфира. Разве что Катрин Денев привнесла пикантности в эту сумбурную историю.

Асгар Фархади - дважды лауреат премии «Оскар» за «Развод Недера и Симин» (2011) и «Коммивояжера» (2017) Его «Герой» был отмечен на Каннском кинофестивале гран-при в в 2021 году. Тогда его студентка обвинила своего мастера в плагиате и даже подала в суд, но Фархади от этого не пострадал, разве что не получил предполагавшегося председательства в каннском жюри. Сейчас эта история недоказуемого воровства чужих сюжетов и мыслей многим вспомнилась.

Герои «Параллельных историй» постоянно подглядывают за кем-то в телескоп и просто в кафе и на улице, потихоньку подворовывают друг у друга сюжеты и жизненные истории, дневники и страницы напечатанного текста.

Изабель Юппер любит эксперименты и экзотику. Она снималась в Африке в «Белом материале» Клер Дени, которую теперь чествуют в Каннах в секции «Двухнедельник режиссеров». Юппер полюбила Южную Корею, где поработала в «Другой стране» и «Нуждах путешественника» Хон Сан-су, сыграв слегка нелепую француженку.

Ей все чаще дают роли условных комических старух, странных возрастных героинь. У иранского оскароносца Асгара Фархади, который снимает теперь англоязычное и франкоязычное кино, изрядно утратив в самобытности, Юппер предстала в образе писательницы Сильви, которая постоянно подсматривает за жизнью людей в доме напротив. Однажды даже в этом будет польза. Сильви сообщит в полицию о том, что сосед не подает признаков жизни, и действительно в его квартире обнаружат бездыханное тело.

Ее собственный дом завален хламом и остатками еды, так что расплодились мыши всех цветов, которым она устроила такой царский пир. По счастью, у нее появляется помощник Адам, у которого нет ни жилья, ни работы. Он наведет порядок в квартире и позаимствует навыки легкого интеллектуального воровства у своей хозяйки.

В небольшом, но ярком эпизоде снялась Катрин Денев, без которой обходится в Каннах редкий фестиваль. И теперь она приехала на премьеру и прошла по красной дорожке. Сыграла Денев отличный образец редактора, которой писательница приносит свой опус и подробно рассказывает о нем. Стоило только героине Денев предложить небольшой перерыв на кофе, как понесся вихрь обвинений и хлопанье дверей, на что она хладнокровно отреагировала.

Недавний герой-любовник Венсан Кассель повзрослел и даже постарел и потускнел, но сыграл все-таки очередного любителя женщин, которого периодически и в самый неподходящий момент одолевает радикулит. При этом его герой, звукорежиссер, записывающий шумы и звуки, уводит из под носа у молодого коллеги роскошную красавицу, которую сыграла Виржини Эфира.

Все-таки Фархади заходит на чужую территорию. Его сила в идентичности, в том, что было в его кино, снятом в Иране о том, что он хорошо знает и чувствует. Забеги в сторону французской культурной ментальности пока вызывают только печаль.