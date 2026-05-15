15 мая стартовал третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов». Первые два эпизода продолжения уже доступны в онлайн-кинотеатре START.

© Кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Онлайн-кинотеатр START. Права на видео принадлежат START.

Третий сезон продолжит историю Саши Медного, который присваивает себе имя майора Гаврилова. В новых сериях герой знакомится с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/36390e0880f27e73815d3f0029467853"/>

К главным ролям вернулись Виктор Добронравов («Солдатик»), Екатерина Стулова («Домовёнок Кузя»), Денис Власенко («Страсти по Матвею») и другие актёры. К ним присоединился Алексей Гуськов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты») — он сыграл отца главного героя. Режиссёром выступил постановщик первого сезона Кирилл Васильев.