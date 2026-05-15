«Отвратительное завершение»: зрители громят финал сериала «Благие знамения»

13 мая состоялась премьера спецэпизода «Благих знамений», завершающего сюжет всего сериала. Многие зрители уже посмотрели серию и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 36% свежести.

В обзорах ругают практически каждый аспект эпизода, начиная от декораций, заканчивая сценарием. Многие зрители уверены, что сюжет написали, чтобы хоть как-то завершить историю: арки героев завершили самым неподобающим образом, утратив смысл всего шоу. Хвалят только актёров, которые всё же не способны вытащить на себе происходящие нелепости.

Что пишут зрители про финальный спецэизод «Благих знамений»:

Ужасный финал для прекрасного сериала. Я опустошена. Финальный посыл всем людям, пережившим травматические события, которые не могут быть счастливы в своём мире, просто отвратителен.

Я ненавижу этот эпизод до глубины души. Это полная чушь. Это был самый ужасный финал, который они могли нам предложить.

Если вы любите этих персонажей и надеялись на счастливый конец, не смотрите этот эпизод и избавьте себя от разочарования. Они пошли против всего, за что выступал этот сериал, заменив это посланием пустого нигилизма.

Мне искренне жаль актёров, особенно Майкла и Дэвида. Трудно отделаться от ощущений, что им больше не нравился этот проект, и уж точно не такой финал.

Актёры были великолепны, но сценарий ужасен. У них было, может быть, четыре декорации и ничтожно малое количество персонажей. Все были превращены в карикатуры. Если представить, что это всё фанфик, то можно досмотреть до конца.

Сериал «Благие знамения» рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафаэле, которые живут в современном мире. Продолжение было посвящено встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет основан на романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта.