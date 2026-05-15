Как претензии Warner Bros. повлияют на показ «Мортал Комбат 2» в РФ

Компании Warner Bros. будет проблематично подавать в суды на российские кинотеатры из-за показа фильма «Мортал Комбат 2», так как у студии никогда и не было собственного подразделения в стране, объяснил НСН Алексей Воронков.

© globallookpress

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с НСН подчеркнул, что не сталкивался с предостережениями о недопустимости показа фильма «Мортал Комбат 2» со стороны представителей студии Warner Bros. Он добавил, что мало представляет себе механизм, по которому киногигант может обращаться в суды на российские компании.

Ранее российские кинотеатры анонсировали неофициальные показы сиквела боевика «Мортал Комбат» в рамках предсеансового обслуживания. Однако, как отмечает отраслевое издание Cinemaplex, российские кинотеатры начали получать официальные предостережения о недопустимости нарушения авторских и смежных прав при публичном показе «Мортал Комбат 2». Если выпустившая ленту студия Warner Bros. обратится в суд, то может рассчитывать на многомиллионную компенсацию, уточняют «Известия». Но, как отметил Воронков, сделать это будет сложно, так как компания никогда не работала с российскими кинотеатрами напрямую:

«Не видел никакого документа, о котором появляется информация в СМИ. Пока не представляю механизм, по которому компания Warner Bros., не присутствующая на территории РФ, отправляет какие бы то ни было письма российским кинотеатрам. Насколько мне известно, на сегодняшний день официального представительства (например, как у UPI или Disney) у Warner Bros. на территории России нет. Мало того, подразделения студии никогда и не было на территории РФ. Потому что компания работала с кинотеатрами через российских дистрибьюторов. Изначально она работала через компанию "Каро Премьер". В последующем официальным дистрибьютором Warner Bros. в России было российское подразделение компании Universal Pictures. Я не обладаю информацией, что появилась какая-то другая компания, учрежденная Warner Bros. на территории РФ, и каких-либо писем я не получал. Мое личное мнение — что эта раздутая информация в СМИ на сегодняшний день, просто очередной хайп. Допускаю, что кто-то что-то получал, кому-то какие-то предупреждения приходили, но делать из этого новость, предвосхищающую возвращение Warner Bros. в Россию считаю преждевременно».

Эксперт добавил, что в среднем в год выходит около пятисот голливудских фильмов, но в российский прокат попадает не больше шестидесяти, так как без рекламной поддержки сборы сильно проседают. Потенциал любого голливудского фильма оценивается Ассоциацией не более чем в 10% от того, что они могли бы заработать, имея официального дистрибьютора в России.

Главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев рассказал НСН, что юридическая компания «Самойлов», которая и рассылает предупреждения от имени Warner Bros., действительно представляет интересы кинокомпании.

«Это может перерасти в судебные иски и дальнейшие разбирательства в суде, потому что у юридической компанией "Самойлов", как мы проверили, имеется доверенность от Warner Bros. напрямую. Она легитимна и может представлять интересы компании на территории РФ. Помимо этого, кинотеатры и представители отрасли ссылаются на то, что США, где находится компания Warner Bros., входит в список недружественных стран, тем не менее, все ограничения и параллельный импорт, который был введен для товаров, не касается контента, не касается кино, поэтому до сих пор продолжается защита авторских прав, в том числе и зарубежных правообладателей. Можно предполагать, что будет штраф или какие-то другие санкции. Там достаточно серьезные суммы могут потребовать с кинотеатра. Другой вопрос, как эти суммы будут потом из России поступать правообладателю», — пояснил собеседник НСН.

При этом Фазлыев добавил, что риски зависят от того, какая площадка этим занимается, в каком формате она представляет фильм, так как некоторые кинотеатры не показывают контент напрямую, а пытаются как-то его зашифровать.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская объясняла НСН, сможет ли Россия перенять индийскую практику с перерывами в трансляции фильмов.