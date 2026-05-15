«Первый кадр»: 130 лет назад в России прошел первый публичный кинопоказ

130 лет назад - 16 (04) мая 1896 года - в Санкт-Петербурге прошел первый кинопоказ в России. Случилось это в театре "Аквариум" на Каменноостровском проспекте. Зрителям показали фрагменты документальных фильмов братьев Люмьер: "Разрушение стены", "Выход рабочих с завода" и "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота".

В честь этой знаменательной даты сегодня вечером в оркестровом зале тон-ателье киностудии "Ленфильм" состоится уникальное представление - вечер под названием "Первый кадр". К слову, это пространство с уникальной акустикой, где проходили записи первых звуковых дорожек многих знаменитых кинолент.

Зрители увидят фильмы братьев Люмьер, фрагменты из первого советского фильма "Уплотнение", первой звуковой картины "Ленфильма" "Одна", первого цветного фильма "Мусоргский". А еще в программу включили кадры из любимой ленфильмовской классики: "Золушка", "Старик Хоттабыч", "Дон Кихот", "Человек-амфибия".

Представление будет сопровождаться музыкой Игоря Стравинского из балета "Орфей" в исполнении Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко. "Выбор этого музыкального произведения не случаен: подобно Орфею, спускающемуся за тенью Эвридики, кинематограф извлекает жизнь из неподвижных теней на пленке", - сказано в релизе.

Организаторы мероприятия: киностудия "Ленфильм" и Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, для которого тон-ателье с этого года стало репетиционной базой.

Из истории. Биография Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга ведет свое начало с 10 мая 1945 года - времени окончания Второй мировой войны. На следующий день после объявления о Победе советского народа над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне указом Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при Совете народных комиссаров в штат Ленинградского радиокомитета был введен эстрадный оркестр в составе 29 человек под управлением Николая Минха.