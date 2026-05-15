Представлен эпичный постер финального эпизода «Пацанов»

Компания Amazon представила эпичный постер финального эпизода сериала «Пацаны». Восьмой эпизод пятого сезона выйдет на стриминговом сервисе Prime Video уже 20 мая.

В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. После выхода финального эпизода по вселенной шоу выпустят другой сериал под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.

Пятый сезон «Пацанов» стартовал на стриминговом сервисе Prime Video 8 апреля. Главные роли вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого проекта «Сверхъестественное».