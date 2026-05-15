$73.1385.18

Эпичный постер финального эпизода «Пацанов» — выход 20 мая

Чемпионат.com

Компания Amazon представила эпичный постер финального эпизода сериала «Пацаны». Восьмой эпизод пятого сезона выйдет на стриминговом сервисе Prime Video уже 20 мая.

Представлен эпичный постер финального эпизода «Пацанов»
© Кадр из сериала «Пацаны»

В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. После выхода финального эпизода по вселенной шоу выпустят другой сериал под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.

© Amazon

Пятый сезон «Пацанов» стартовал на стриминговом сервисе Prime Video 8 апреля. Главные роли вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого проекта «Сверхъестественное».