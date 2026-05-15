Режиссер высказался о критике фильма «Микки 17»

Издание Variety взяло интервью у знаменитого режиссёра Пона Джун-хо («Паразиты»). Он рассказал о критике своего фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

По словам постановщика, он контролировал весь процесс создания фантастической картины. Режиссёр отметил, что студия Warner Bros. вообще не вмешивалась в работу над лентой. Потому Джун-хо считает, что если «Микки 17» кому-то не понравился — винить следует именно постановщика.

«Финальный контроль над фильмом был частью моего контракта, и все в студии старались изо всех сил, чтобы защитить меня. Конечно, во время постпродакшна было много обсуждений и мнений, которые перекидывались туда-сюда, но никогда не было так, чтобы кто-то навязывал мне что-то или оказывал давление. И так, к счастью, все мои фильмы выходили под моим контролем, даже такой большой фильм, как "Микки 17". Все хорошие части этого фильма и все плохие части — от меня. Беру на себя полную ответственность. Так что вините меня, если вам не понравилось».

«Микки 17» вышел в феврале 2025 года. Картина рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют. 15 марта лента неофициально добралась и до кинотеатров России. Зрители и критики высоко оценили фильм: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 78% свежести от обозревателей и 73% от зрителей.