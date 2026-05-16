Опубликовано расписание выхода сериала «Городок»

21 мая состоится премьера сериала «Городок». Сюжет мистического шоу расскажет о пенсионерах, которые сталкиваются с монстрами — существа хотят украсть у людей последние годы жизни. Пожилым героям приходится объединиться, чтобы противостоять угрозе. Продюсерами проекта выступили братья Даффер, известные как создатели «Очень странных дел». Главные роли исполнили Билл Пуллман («День независимости») и Альфред Молина («Человек-паук 2»).

© Чемпионат.com

В первый сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Городок»