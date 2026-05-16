Опубликовано расписание выхода сериала «Городок»

Расписание выхода сериала «Городок» от создателей «Очень странных дел»
21 мая состоится премьера сериала «Городок». Сюжет мистического шоу расскажет о пенсионерах, которые сталкиваются с монстрами — существа хотят украсть у людей последние годы жизни. Пожилым героям приходится объединиться, чтобы противостоять угрозе. Продюсерами проекта выступили братья Даффер, известные как создатели «Очень странных дел». Главные роли исполнили Билл Пуллман («День независимости») и Альфред Молина («Человек-паук 2»).
В первый сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
- 1-я серия — 21 мая
- 2-я серия — 21 мая
- 3-я серия — 21 мая
- 4-я серия — 21 мая
- 5-я серия — 21 мая
- 6-я серия — 21 мая
- 7-я серия — 21 мая
- 8-я серия — 21 мая