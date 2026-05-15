Лидер Therr Maitz Беляев признался, что дорабатывал гимн после Ханса Циммера

Фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев рассказал о совместной работе с двукратным лауреатом премии "Оскар" Хансом Циммером над гимном одного из футбольных клубов. Этой историей Беляев поделился в новом выпуске "5 книг" с Александром Цыпкиным. По словам артиста, заказчик - Краснодарский футбольный клуб - сначала обратился к Циммеру, но его версия не до конца устроила клуб. "Мне кажется, заказчик испугался количества правок, которые Ханс может сделать, - а там буквально была одна. Им просто нужна была какая‑то безопасность. Они согласовали мою персону у него. Он сделал версию, которая не очень подошла клубу", - объяснил Беляев. Лидер Therr Maitz отметил, что итоговый вариант, который он подготовил, получил одобрение самого Циммера. В ответ на это Цыпкин отметил, что немногие могут похвастаться опытом "правки Циммера". "Кстати, круто, что Циммер меня не правил, получается. Приняли без правок", - отреагировал на это артист. Композитор Ханс Циммер впервые получил премию "Оскар"в 1995 году за музыку к мультфильму "Король Лев". Вторая статуэтка была присуждена ему в 2022 году за музыку к фильму "Дюна". Всего Циммер номинировался на эту награду 12 раз.