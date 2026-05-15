Рецензия на фильм «Следствие ведут овечки»

Перед нами самый недооценённый фильм 2026 года.

Здорово сходить в кино на громкий блокбастер, который оправдывает ожидания. Но ещё приятнее отыскать скрытый бриллиант, который изначально не собирался смотреть. «Следствие ведут овечки» — именно фильм-сюрприз. Он развеселит вас и растрогает, понравится взрослым и детям, а после сеанса останется в голове. Почему же новинка с Хью Джекманом так цепляет?

«Следствие ведут овечки»: главное о фильме

Название: «Следствие ведут овечки» (The Sheep Detectives)

«Следствие ведут овечки» (The Sheep Detectives) Авторы: Кайл Балда, Крейг Мейзин.

Кайл Балда, Крейг Мейзин. Актёры: Хью Джекман, Бретт Голдстин, Патрик Стюарт и другие.

Хью Джекман, Бретт Голдстин, Патрик Стюарт и другие. Дата выхода: 7 мая 2026 года.

7 мая 2026 года. Жанр: комедия, драма, детектив.

комедия, драма, детектив. Страна: Ирландия, Великобритания, Германия, США.

«Следствие ведут овечки»: где смотреть?

В мировой прокат фильм вышел 7 мая. Неофициальные показы в России начнутся, вероятно, 21 мая.

Овечкам снятся детективы

Джордж — одинокий мужчина, который сбежал в ирландскую глубинку и стал пастухом. Он не ест мясо, трепетно заботится об овечках и знает характер каждой. Эта своевольна и держится в стороне, а вот эта дьявольски умна. А ещё Джордж читает своей пастве детективы — и ведь стадо внимательно слушает, а затем удивляется, выяснив имя убийцы.

Увы, одним солнечным утром овечки находят бездыханное тело пастуха. Раз уж полиция традиционно бесполезна, то звери решают: они проведут собственное расследование и накажут убийцу. Всё-таки опыт в жанре у них огромный.

В первую очередь «Следствие ведут овечки» — детектив, причём хороший. Улики заботливо раскиданы по нужным местам и поначалу не кажутся важными. Подозреваемых много, и у каждого найдутся возможность, мотив и средство. Расследования петляет, заходит в тупик и снова возвращается на нужный путь.

Быть может, самый очевидный подозреваемый, как обычно, ошибочен, но вот реального убийцу я не вычислил. Хотя подсказок хватало, а разгадка оказалась логичнее моих предположений. В общем, фанаты жанра будут довольны.

Хотя сердце фильма — не расследование, а эмоциональность. Сама история очень комичная: трудно не рассмеяться, когда овцы неуклюже заглядывают в окна ради улик, хотят боднуть всех и вся, ругают уток, с ужасом переходят дороги или наивно обвиняют в убийстве любого, чьё имя впервые услышали. Поэтому и дети, и взрослые в зале смеялись, а я пару раз вообще чуть не свалился с места.

Но ещё лучше «Овечки» работают как драма. За комедийной обёрткой скрыта философская история о муках прошлого и принятии. Звери в фильме умеют забывать всё плохое: они крепко закрывают глаза, считают до трёх — и вот уже не помнят о травмирующем опыте. Например, о смерти пастуха, который так долго заботился о стаде. Или о взрослении, когда дети сначала с любовью гладили маленького тебя, а затем взрослые выставили на бои с собакой и сделали ставки.

Овечки настойчиво избегают страданий и живут словно герои «Вечного сияния чистого разума». Вот только через потери, испытания и трогательные диалоги они идут к мудрому выводу: прошлое нужно принимать, а не забывать. В том числе страдания делают человека таким, какой он есть. А за счёт багажа, пусть и невыносимого, он может принести великую пользу — допустим, спасти десятки жизней. Неожиданная мораль для фильма про очаровательных пушистиков.

Фильм идеально держит баланс между расследованием и абсурдным весельем, комедией и драмой, прямолинейной шуткой и многослойной метафорой. Это заслуга не только сценария, но и впечатляющего каста, где каждый актёр хорош и говорит с нужной интонацией.

На Хью Джекмана особо не рассчитывайте: его персонаж выбывает уже в завязке и дальше ограничивается коротким флешбэком. И не ждите многого от актёров, которые реально появляются в кадре. В этом плане главная звезда — Николас Браун. Вы наверняка помните его по роли неуклюжего Грега из «Наследников». Здесь актёр сохранил былую неловкость и при этом стал двигателем детективной арки, пусть и заводится он лишь с подачи зверей. Его финальный обличающий монолог — золото.

Однако истинные герои — те самые овечки. Они многогранные, у них уникальные черты, и они озвучены большими звёздами. Я попал на сеанс с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами, так что с восторгом слушал мудрые диалоги Патрика Стюарта, бархатный голос Бретта Голдстина и абсурдные размышления Брайана Крэнстона. Последний всё время несёт отборную чушь и придумывает конспирологические теории, однако делает это так, что хочется верить. Я не люблю нравоучения об оригинальной озвучке, которая всегда лучшая, но в этом случае поддержу их.

«Следствие ведут овечки»: стоит ли смотреть?

«Овечки» — не лучший фильм года, но пока что самый разносторонний и очаровательный. Он отменно смешит, учит важному и увлекает детективной аркой. Поэтому с сеанса выходишь с ощущением тепла и верой в лучшее. Думаю, вы тоже ощутите похожее.

Оценка «Следствие ведут овечки» — 8,5 из 10

