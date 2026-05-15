Издание Deadline сообщило, что началась разработка фильма «Слуга». Дата выхода психологического триллера неизвестна.

Картина выступит вольным ремейком одноимённой ленты 1993 года. Действие фильма развернётся в Нью-Йорке 1950-х годов. Главный герой — зажиточный британец Тони, который переезжает в новую квартиру. У него появляется слуга, с которым отношения сразу становятся напряжёнными.

Главные роли исполнят Николас Холт («Супермен»), Колман Доминго («Бегущий человек»), Эмма Коррин («Дэдпул и Росомаха») и другие актёры. Режиссёром и сценаристом выступит Френсис Ли — автор фильмов «Божья земля» и «Аммонит». Съёмки проекта стартуют в январе 2027 года.