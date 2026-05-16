Чем пугает новый хоррор «Лики смерти»

В сети вышли новые «Лики смерти» — некогда этот бренд гарантировал зрелище на грани снаффа и собирал запреты и пересуды. Теперь же франшиза приготовила фильм ужасов про маньяка, воссоздающего с живыми людьми страшные сцены из легендарного оригинала. «Лента.ру» рассказывает, каким получился фильм со звездой «Эйфории» Барби Феррейрой и Чарли ХСХ.

Марго Ромеро (Барби Феррейра в роли героини с идеальным для хоррора именем) работает модератором контента для онлайн-платформы с короткими видео под названием Kino. Однажды ее по большей части механическую трудовую деятельность резко останавливает видео, на котором группа манекенов обезглавливает живого человека. Короткий ролик явно старательно подготовлен и снят, а еще на него наложен закадровый голос с отчетливым эффектом ретро.

Дата выхода: 12 мая

Страна: США

Продолжительность: 1 ч 37 мин

Режиссер: Дэниел Голдбахер В ролях: Барби Феррейра, Дэйкер Монтгомери, Джози Тота, Чарли ХСХ, Аарон Холлидэй

Коллеги от Марго отмахиваются, зато сосед по комнате Райан моментально считывает аллюзию на легендарный псевдодокументальный фильм «Лики смерти». Оттуда в страшном видео взяты закадровый голос и методы, которыми неизвестный убийца казнит своих жертв. Вскоре роликов становится все больше, и у маньяка в белой маске и красных линзах появляются поклонники на reddit. Пытаясь придать его поведение огласке, Марго, разумеется, рисует мишень на собственной спине.

Оригинальные «Лики смерти» — действительно легендарный фильм 1979 года, который позднее даже постепенно превратился в полупиратскую франшизу. Видео (преимущественно постановочные) с гибелью людей и животных в нем были озвучены размышлениями выдуманного автором картины Джоном Аланом Швартцем патологоанатома Фрэнсиса Б. Гросса (Майкл Карр). При бюджете в 67 тысяч долларов «Лики смерти» в 1970-х собрали в прокате невероятные для такой картины 35 миллионов.

Позднее под этим брэндом вышло еще семь аналогичным образом сфабрикованных фильмов

На кассетах с оригинальными «Ликами смерти» красовалось клеймо, которое гласило, что фильм запрещен к показу в 48 странах. Так сложилась репутация этой удивительной и абсолютно дикой франшизы. Новейшее пополнение вышло достойным: если бы «Лики смерти», поставленные Даниэлем Голдхабером, выходили на видеоносителях, на обложке следовало бы пометить, что фильм шел к зрителю долгих три года.

«Лики смерти» были полностью готовы еще в 2023-м, а премьеру забрал себе фестиваль SXSW, проходивший в марте 2024 года. В итоге показы отменили без объяснения причин, а для Голдхабера и его коллег началась, как выражается режиссер, «битва с цензурой». В итоге картину взял под крыло стриминговый сервис Shudder, специализирующийся на фильмах ужасов — его логотип позволяет увериться в том, что «Лики смерти» добрались до публики в первозданном виде. Забегая вперед: на Shudder выходили фильмы и посмелее, и пострашнее.

Что касается производственных трудностей, то они для Голдбахера не в новинку. Прошлый фильм Даниэля назывался «Как взорвать трубопровод», и нет ничего удивительного в том, что на него режиссер некоторое время не мог найти финансирование. В итоге помогла поездка на Каннский кинорынок — там провокационную картину поддержали, несмотря на недописанный сценарий.

Над «Ликами смерти» Голдбахер работал вместе соавтором своего первого фильма «Веб-камера» — бывшей вебкам-моделью Исой Маццеи

Даже такого беглого взгляда на творческую биографию Голдбахера достаточно, чтобы примерно понять сферу его интересов. Каждый из трех его фильмов с разных сторон исследует механику воздействия на публику того, что обычно называют «шок-контент». Эти картины гармонично смотрятся в смысловом ряду порядком надоевшего, но не сдающего позиций «возвышенного хоррора». Некий сверхъестественный элемент присутствует только в «Веб-камере», в котором модель сражается с собственным двойником, но для Голдбахера и это оказывается поводом в первую очередь поговорить о проблемах общества. Бесы, черти и прочая нечисть для него не более, чем ясные публицистические образы.

Зло живет в сети — такова ключевая мысль, которую вложил в «Лики смерти» совсем еще не старый 34-летний постановщик. С тем, что ленты соцсетей с короткими видео — абсолютное, отупляющее зло, трудно не согласиться. Эту нехитрую, самоочевидную мысль Голдбахер снабжает нарастающим шквалом праведной ярости — так устроена драматургия новых «Ликов смерти». На словах выглядит глуповато, но в фильме ужасов такое вполне допустимо. Схожим образом была устроена, например, нашумевшая «Субстанция», в которой все более дикие образы столь же настойчиво били в одну и ту же очевидную точку. Несмотря на кассовые и фестивальные успехи, мир киноужасов значительной частью лежит за границей маргинальности, а потому это чуть ли не единственный зрительский жанр, в котором вполне допустима чистая живопись. К такому подходу располагает и само название «Лики смерти».

Однако Голдбахер предпочитает концептуализм и на сей раз создал конструкцию, которая почти полностью состоит из узнаваемых элементов франшизы «Крик» и фильма «Дом, который построил Джек». Поздний шедевр Ларса фон Триера ближе к концу здесь процитирован почти дословно, а злодей тоже исследует пределы искусства и потребности аудитории. Выводы, правда, выходят побанальнее: если вкратце, то публика, одурманенная бесконечным потоком видеоконтента, заземляется при помощи ремейков культовой классики. Здесь картина естественным образом ступает на территорию «Крика», где и остается топтаться около полутора часов.

Зернистая картинка и страшные тиктоки некоторое время держат напряжение, но скрыть недостаток фантазии, чувства юмора и элементарных ремесленных навыков не могут ни действительно остроумно придуманные казни, ни Чарли ХСХ в эпизодической роли коллеги Марго. Ужасаться моральной инфляции интернет-пользователей было пошло и в 2024-м, и в 2004-м. Впрочем, проблема новых «Ликов смерти» не в интеллектуальной несостоятельности (которая, повторимся, вполне допустима для автора ужастика), а в том, что этот фильм слишком легко проигрывает закадровой реальности, чтобы всерьез ее критиковать.