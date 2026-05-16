Какие новинки недели уже можно посмотреть дома

Жених узнаёт жуткую правду о невесте накануне свадьбы, осьминог разгадывает ребус человеческих взаимоотношений, авантюристка находит любовь под солнцем Тосканы, кибермошенник спасает свою жертву. Ждём первую майскую грозу и смотрим свежее кино.

Вот это драма! (18+)

Режиссёр: Кристоффер Боргли

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 1 час 46 минут

О чём фильм. У Чарли (Роберт Паттинсон) и Эммы (Зендея) в отношениях полный дзен, они влюблены друг в друга и уже стоят на пороге ЗАГСа. Приглашения разосланы, клятвы сочиняются. Будущие молодожёны уже пальцы загибают, считая дни до свадьбы. Но однажды на ужине с друзьями Чарли и Эмма соглашаются поиграть в игру, по правилам которой каждый должен сознаться в своём худшем поступке в жизни. И жених узнаёт о невесте то, что предпочёл бы никогда не знать. Теперь Чарли сомневается: а знает ли он ту, что собирается сделать своей женой?

Что интересного. Режиссёром сюрреалистического ромкома выступил автор фильма "Герой наших снов" (18+) с Николасом Кейджем, а одним из продюсеров - Ари Астер, участвовавший в производстве фильмов "Реинкарнация" (18+) и "Солнцестояние" (18+). Любопытно, что перед началом съёмок Кристоффер Боргли показал актёрам и съёмочнй группе фильмы "Боб и Кэрол, Тед и Элис" (18+), "Меланхолия" (18+), а ещё попросил Паттинсона и Зендею посмотреть фильм о тёмной стороне любви - "Страсть" (18+). Постер именно этого фильма висит на стене у их героев. Любопытно, что почтиРоберт Паттинсон и Зендея вновь и вновь оказываются на одной съёмочной площадке: после ромкома "Вот это драма!" актёров можно будет увидеть в картинах "Дюна: Часть третья" и "Одиссея" от Кристофера Нолана.

Кому не понравится. Фильм вряд ли стоит смотреть тем, кто после долгих отношений так и не дошёл до алтаря, а ещё тем, у кого любовь начала рушиться так же нелепо, как и у главных героев. И если вы уверены, что ничто не может разрушить крепкую любовь, то тоже не тратьте своё время - зачем лишать себя красивых иллюзий.

Необычайно умные создания (16+)

Режиссёр: Оливия Ньюман

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.9

Время: 1 час 51 минута

О чём фильм. Около тридцати лет назад Това (Салли Филд) потеряла сына: восемнадцатилетний Эрик просто исчез. А когда умер и муж женщины, то утешение женщина нашла в работе. Она устроилась работать уборщицей в океанариум городка Соуэлл-Бэй. Теперь Това протирает стёкла аквариумов, моет полы и беседует с морскими обитателями. Самый разговорчивый из них - старый гигантский осьминог Марцелл (Альфред Молина). Он настоящий интеллектуал, именно поэтому ему скучно в тесном аквариуме, и развлекается осьминог, решая людские загадки. Свой ум Марцелл скрывает от всех, кроме Товы, ему хочется понять, что на душе у этой забавной женщины с печальными глазами. Но однажды в городок приезжает парень Камерон (Льюис Пуллман), который давно потерялся в жизни. И у Марцелла появляется новая цель.

Что интересного. Оливия Ньюман принципиально отказалась от сплошного хромакея, чтобы поселить осьминога в кадре. Для интеграции цифрового персонажа строили реальные резервуары и снимали под водой. Оператор Эшли Коннор даже задействовала лицензионные материалы документалиста Джона Рони, чтобы добиться максимальной органики от киношного осьминога. А уютную прибрежную эстетику снимали к северу от Ванкувера - в городке Дип-Коув. Фильм дался режиссёру непросто. Дело в том, что за пять дней до старта съёмочного процесса у Оливии Ньюман сгорел дом в калифорнийском пожаре. Но она "упаковала" всё семейство и полетела в Ванкувер, где её уже ждали артисты на съёмочной площадке.

Кому не понравится. Тем, кто сейчас полностью поглощён пленительной атмосферой цветущей весны, располагающей к тому, чтобы терять голову от любви, совершать глупости и быть инфантильными, а не задумываться в очередной раз над смыслом жизни и грузить себя вопросами: как жить, если внутри - боль. Отложите это думающее кино на время, когда будете готовы замедлиться и покопаться в себе.

Ты, я и лето в Тоскане (18+)

Режиссёр: Кэт Койро

Время: 1 час 44 минуты

О чём фильм. В Нью-Йорке Анна (Холли Бейли) работает няней с проживанием в семье подопечных. В один день она теряет и работу, и место жительства. После недолгих сомнений она решает осуществить свою мечту и отправляется в итальянскую Тоскану. Но оказывается, что все номера в гостиницах заняты. Она знакомится с Маттео (Лоренцо де Мур), который во время беседы рассказывает ей о своей пустующей вилле. Девушка без спроса селится в этом особняке. Она планирует провести здесь всего одну ночь, но внезапно в дом приезжает мать владельца Габриэлла (Изабелла Феррари). Увидев незнакомую девушку, она решает, что это невеста сына. Анна подыгрывает, чтобы у неё не возникло проблем. Но вскоре в Тоскану прилетает кузен Маттео Майкл (Реге-Жан Пейдж). Анна проводит с ним много времени, и между ними возникают взаимные чувства, но они могут раскрыть тайну американки.

Что интересного. Интересно, что авторы, написавшие сценарий к этому фильму - Райан и Кристин Энгл - супруги. Поэтому неудивительно, что дебютом Кристин в роли сценариста стала романтическая комедия. Основные события разворачиваются в Сан-Конесса - это вымышленный населённый пункт. В роли этой деревушки выступил городок Пьенца, который находится в долине Валь-д’Орча и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно улочки этого городка напоминают аутентичную Тоскану. Экстерьер особняка, где поселилась главная героиня фильма, снимали на реальном винограднике в Тоскане, а вот интерьер виллы построили на студии в Риме. В картине есть сцена гонки с винными бочками. На неё сценаристов и режиссёра вдохновил реальный праздник в тосканском Монтепульчано - Бравио делле Ботти. Режиссёр Кэт Койро не просто так взялась за этот фильм: она американка итальянского происхождения.

Кому не понравится. Тем, кто считает, что эпоха ромкомов давно прошла и достойных картин в этом жанре уже не придумать. А тем, кто предпочитает экшен и острый сюжет, фильм покажется просто скучным. Юмора на грани и остроумных диалогов здесь тоже не найти, поэтому людям, любящим посмеяться от души, тоже будет неинтересно.

Взлом на миллион (18+)

Режиссёр: Ребекка Томас

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.6

Время: 1 час 33 минуты

О чем фильм. Коул (Дэйн де Хаан) - хакер-одиночка: нет привязанностей, значит, нет следов. Он зарабатывает тем, что взламывает сети и обчищает счета крупных компаний сидя в своей машине. Однажды криминальный авторитет Оскар (Мамуду Ати) вынуждает его пойти на крупное кибер-ограбление на миллион долларов. Деньги лежат на счету некой Сары (Саша Калле). Коул справляется с поставленный задачей, но оказывается, что деньги принадлежат не девушке, а коррумпированному адвокату Майклу. Этот человек тесно связан с криминалом, а Сара просто втянута в центр чужих махинаций. Теперь её жизнь в опасности, и у неё всего неделя, чтобы вернуть адвокату деньги. Коул встаёт на защиту девушки, попавшей в беду по его вине. Он вынужден выйти из тени, и на него тоже открывается охота. Он втянут в опасную игру, выход из которой кажется практически невозможным.

Что интересного. В оригинальной версии фильм "Взлом на миллион" называется Wardriver. Это название связано с термином "вардрайвинг", что означает процесс поиска и взлома уязвимых точек доступа беспроводных сетей Wi-Fi с использованием транспортного средства. Выбирая актёров для этого фильма, режиссёр Ребекка Томас ориентировалась на их способность передать нюансы характеров и эмоциональную глубину персонажей. Сценарий основан на идее киберхакинга, тёмного использования современных технологий и криминальных схем. Здесь прекрасно сочетаются истории о моральном выборе, криминальная драма и элементы триллера.

Кому не понравится. Тем, кто жаждет экшена, бесконечных погонь с перестрелками и эффектными трюками. Не понравится он и тем, кто любит полноценный, конкретный итог сюжета, чтобы режиссёр сам поставил точку в фильме, а не оставил открытый финал.