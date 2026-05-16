Историки установили имя киномеханика, обслуживавшего первый киносеанс в России

Установлено имя киномеханика, который обслуживал первый киносеанс в Российской империи 4 мая (16 мая по новому стилю) 1896 года, - это 18-летний француз Франсис Дублие. Он также был одним из кинооператоров, снимавших коронацию Николая II - первый в истории страны киносюжет, сообщил ТАСС историк кино Алексей Дунаевский.

К 130-летию первого кинопоказа, состоявшегося в Санкт-Петербурге в театре "Аквариум" (ныне там расположена киностудия "Ленфильм), в свет вышла книга Алексея Дунаевского и краеведа Вячеслава Кокина с подробным рассказом об этом событии. Презентация издания "Первые киносеансы. Франция - Россия" состоится на "Ленфильме" 20 мая. Показ в Петербурге в 1896 году прошел всего через полгода после киносеанса в Париже, считающегося первым в мире. Тогда зрители в обоих городах увидели легендарный фильм братьев Люмьер "Прибытие поезда".

"Названы киномеханики, которые обслуживали первые киносеансы - те, кто, собственно, стоял у киноаппарата. Вместо них на протяжении десятилетий указывали только организаторов киносеансов, киномехаников же - нет, и со временем это превратилось в большую лакуну. Удалось определить, кто обслуживал первый в России киносеанс в "Аквариуме". Это было очень сложно сделать, потому что с помощью русских источников было не установить - пришлось обратиться к французским. Этого человека звали Франсис Дублие, ему было на тот момент 18 лет", - рассказал Дунаевский.

Организатором первого кинопоказа в России был Рауль Гюнсбург.

"Это очень интересная фигура в истории Петербурга. Организатор представлений в саду "Аркадия" и в саду "Аквариум" - он сделал их знаменитыми. Гюнсбург работал в Петербурге периодами, потому что занимал должность директора Оперы Монте-Карло, а так как она процветала, ему временами становилось просто скучно, и он совершал наезды в Петербург. В 1896 году он возвращается вновь и привозит синематограф - 4 мая проходит первый киносеанс", - отметил Дунаевский.

Через день, 6 мая, открылся первый кинотеатр в стране - он располагался на Невском проспекте в доме 46 (впоследствии здание было перестроено).

"И мы установили также, кто показал кино царю. На протяжении десятилетий называлась фигура Камилла Серфа, но он опять же - только организатор показа. А кто крутил ручку киноаппарата? Это был Александр Промио. Показы состоялись 7 и 13 июля 1896 года", - уточнил собеседник агентства. Серф и Промио работали с братьями Люмьер.

26 мая (14 мая по старому стилю) 1896 года на коронации Николая II в Москве была снята документальная хроника, ставшая первым опытом съемки в стране и считающаяся первым в мире кинорепортажем.

"А кто ее снимал? И снова везде называется Камилл Серф. Но он <…> занимался организацией съемочного процесса. Мы установили, что снимали Франсис Дублие и Шарль Муассон. Это был первый русский сюжет, но сняли его французы", - рассказал он.

При подготовке книги авторы изучили материалы, хранящиеся в Российском государственном историческом архиве, Центральном архиве литературы и искусства.