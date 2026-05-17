Почему фильм, посвященный игре бочча, собрал в прокате больше 25 млн рублей

В Алматы подвели итоги проката художественного фильма «Ерекще». В переводе значит «Особенный». Корреспондент «МИР 24» Наргиза Такежанова встретилась с участниками проекта.

© Unsplash

Организаторы отметили: интерес публики оказался выше ожиданий. За время показа удалось собрать 165 миллионов тенге, это свыше 25 миллионов рублей. Полученные средства направили в фонд помощи детям с инвалидностью и на развитие бочча – паралимпийского вида спорта, которому и посвящена лента.

В центре сюжета молодой человек Арман. Его жизнь меняется после знакомства с подростком с ДЦП, занимающимся боччей. Через тренировки и совместные испытания герой переосмысливает жизненные ценности. Особую роль в создании картины сыграли реальные спортсмены и тренеры сборной Казахстана.

«Особенная такая история, когда мы не говорим только о людях с инвалидностью, а говорим, что вот она любовь. Между актером, главным героем, бачистом и Жасуланом возникает дружба. Вот она, дружба, когда мы говорим о спорте, о мотивации, целеустремленность наших лиц с инвалидностью», — Нургуль Ульжекова, генеральный секретарь Казахстанской федерации бочча.

Итиана Шингисханова участвовала в съемках впервые. 21-летняя спортсменка занимается боччей больше пяти лет, выступает за сборную Казахстана и уже является трёхкратной чемпионкой страны, а также призером международных турниров.

«Все было очень легко, потому что, несмотря на то, что тебя сейчас снимает камера, ты полностью погружаешься в процесс, знаешь, что нужно делать. Я приняла участие в нескольких эпизодах. Какого-то конкретного монолога у меня там не было, но я верю, что это только начало», — рассказала параспортсменка Итиана Шингисханова.

В создании фильма участие приняли и другие представители паралимпийского спорта. Среди них — капитан команды Куаныш Аскарбеков. Он не только сыграл роль, но и помог обучить актеров особенностям игры. Сегодня спортсмен входит в число сильнейших боччистов страны, является первым казахстанским призером международных соревнований и чемпионом Азии.

«Во время съемок мы обучали профессиональных актеров игре бочча, было очень классно обучить таких знаменитых и медийных личностей. Это очень динамичная игра, что это так скучная игра, но это очень такая логическая игра, тактическая игра», — Куаныш Аскарбеков, параспортсмен.

Съемки фильма проходили сразу в трех городах – Астане, Алматы и Актау. Работа над картиной заняла больше месяца.

«Мы готовились с каким-то таким страхом небольшим, думали, что будут сложности, но когда мы встретились, познакомились с паралимпийцами, то поняли, что для них никакие преграды вообще не страшны. И они стойко все съемки выдерживали, если даже уставали, они нам этого не показывали», — Ерлан Бухарбаев, генеральный продюсер.

В ближайшее время фильм «Ерекше» планируют показать в Кыргызстане, Узбекистане и Монголии. Создатели уверены, что история о спорте, поддержке и силе духа будет понятна зрителям далеко за пределами Казахстана.