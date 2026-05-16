Обзор фильма Обсессия (2026): сюжет, актёры и стоит ли смотреть лучший хоррор года

Два часа в одной квартире, которые сожрут ваши нервные клетки.

Почитайте о проблемах киноиндустрии — и узнаете, что производство дорожает день за днём, а зритель всё реже ходит даже на блокбастеры с Томом Крузом.

Тем временем на «Обсессию» потратили менее $ 1 млн. Её снял режиссёр-дебютант Карри Баркер, в главных ролях — не суперзвёзды, а почти всё действие разворачивается в одной тесной квартире. Но главная шутка в том, что «Обсессия» — не просто хороший фильм, а лучший хоррор последних лет. Если цените жанр, то должны его посмотреть.

«Обсессия»: главное о фильме

Название: «Обсессия» (Obsession). Автор: Карри Баркер. Актёры: Майкл Джонстон, Инде Наварретт, Купер Томлинсон и другие. Дата выхода в России: 21 мая 2026 года. Жанр: ужасы. Страна: США.

«Обсессия»: где смотреть?

Официальные показы в России начнутся 21 мая.

Видео доступно на канале «Киномир». Права на видео принадлежат компании Blumhouse Productions.

Бойся своих желаний

Беар — стеснительный парень, не главный красавец на районе и хозяин маленькой обшарпанной квартиры. Мечтает он о двух вещах: о карьере ресторанного критика и Ники. Последняя — талант, красавица и хороший человек. Героя она давно отправила во френдзону и относится к нему как к младшему брату.

Фантазии о Ники так и остались бы несбыточными, если бы не один нюанс. В эзотерическом магазине Беар наивно покупает исполнитель желаний. Вскоре уже загадывает: «Пусть Ники любит меня сильнее всех на свете». Желание и правда исполняется, но не так, как мечтал герой. Оказывается, безумия в магической любви больше, чем тепла.

Фильмы о неправильных мечтах выходят уже десятки лет. Вы и сами вспомните комедию «Ослеплённый желаниями» из нулевых или кровавого «Исполнителя желаний» из середины 90-х. Сюжет о парне, который загадал не то, можно бы назвать штампом, однако в данном случае он изумительно работает.

«Обсессию» прозвали хоррором, хотя лёгкости и шуток в ней больше, чем ужасов и крови. Просто каждая комичная ситуация пронизана тревогой и болезненной неправильностью. Поэтому фильм смотришь с лицом Гарольда из мемов: вроде улыбаешься, однако внутри тебе больно.

В этом дисбалансе между лёгкостью и экзистенциальным ужасом и есть главная сила фильма. Он показывает любовь, но самую токсичную на свете. Пролетает на одном дыхании, но словно плюёт в душу. Берёт радость невинного человеческого общения — и внезапно переводит её в кровавую бойню. Поэтому смотреть «Обсессию» и жутко, и весело.

Персонажей в фильме много, однако истинная звезда одна. Речь про Инде Наварретт, которая сыграла ту самую зачарованную Ники. В портфолио актрисы — второстепенные роли, хотя она заслуживает лучших. Потому что в хорроре Наварретт не просто играет, а своими эмоциями, мимикой и глазами придаёт каждой сцене форму.

Если героиня обижена, то вы никогда не забудете её лицо с причудливо опущенными уголками губ. Если испытывает психоз, то ярчайший и убедительный. Если любит, то самой токсичной и сковывающей любовью на свете. Если пугает или предаётся кровавому безумию, то так, что вы вожмётесь в кресло.

Режиссёру Карри Баркеру повезло отыскать такую актрису. Без таланта Наварретт «Обсессия» стала бы просто нормальной. Но с ней — речь о потрясающем хорроре.

В фильме нет скримеров или тёмных коридоров с жуткими тварями за углом. Зато есть повседневность, где нежная романтика и невинные шутки оборачиваются безумием, боди-хоррором и гнетущей атмосферой. Всё это складывается в захватывающие два часа, которые пролетают слишком быстро.

«Обсессия»: стоит ли смотреть?

При всём уважении к «Хокуму», «Орудиям» и другим жанровым картинам, именно «Обсессия» — лучший хоррор последних лет. Фильм смелый, идеально сыгранный, в меру лёгкий и до безумия тревожный. Он усыпляет бдительность и шокирует брутальностью, умело смешит и погружает в безумие, показывает нежность — а затем сталкивает с ситуациями, которые страшно представить Поэтому «Обсессию» стоит посмотреть — даже если вы избегаете ужасов.

Оценка «Обсессии» — 8,5 из 10

Понравилось