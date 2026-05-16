Зрители оценили фильм ужасов «Обсессия»

15 мая состоялась мировая премьера романтического хоррора «Обсессия». На следующий день компания CinemaScore представила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «А-». Таким образом, «Обсессия» понравилась зрителям больше, чем недавний хоррор «Хокум» (В) со звездой сериала «Разделение» Адамом Скоттом в главной роли. Кроме того, новую картину оценили выше, чему другие недавние фильмы ужасов — «Мумия» (С+), «Лики смерти» (С), «Крик 7» (В-) и «Невеста» (С+).

«Обсессия» рассказывает о парне по имени Беар — безнадёжном романтике, который влюблён в девушку Ники. Однажды он находит волшебную палочку, которая исполняет желания. Парень загадывает, чтобы Ники полюбила его больше всех на свете. Желание исполняется, но девушка становится слишком одержима Беаром. Фильм ужасов официально выйдет в России уже 21 мая.