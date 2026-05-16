Автор нового «Призрака в доспехах» рассказал о создании аниме

Режиссёр нового аниме-сериала «Призрак в доспехах» Моко-тян рассказал о создании проекта. Он также высказался по поводу оригинальной манги, лёгшей в основу нового тайтла.

По словам постановщика, «Призрак в доспехах» стал для него творческим ориентиром, ещё когда он прочёл первые выпуски в школе. Он заявил, что создавать новое аниме по легендарной истории заставило команду испытать огромное давление. Моко-тян отметил, что несмотря на трудности, команда вложила душу и сердце в аниме.

С тех пор как я впервые познакомился с оригинальной мангой в старшей школе, «Призрак в доспехах» стал для меня творческим ориентиром. Создание нового аниме в рамках такой легендарной истории принесло огромное давление, но вся наша команда вложила душу и сердце, чтобы сделать его произведением, которым как можно больше людей смогут насладиться. Фанатам оригинальной манги, фанатам предыдущих аниме и новым фанатам будущего проекта я искренне желаю, чтобы это произведение отозвалось в каждом из вас своей уникальностью.

Новое аниме «Призрак в доспехах» стартует 7 июля. Проект станет более точной экранизацией оригинальной манги от Масамунэ Сиро и будет отличаться от предыдущих адаптаций. Главным героем вновь выступит майор Мотоко Кусанаги, которая состоит в элитном подразделении по борьбе с киберпреступностью в Японии под названием «Девятый отдел». Ей предстоит не только бороться с криминальными группами, но и найти смысл жизни.