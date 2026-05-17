Первые показы прошли в летнем кинотеатре на Северном речном вокзале

В летнем кинотеатре «Кинопорт» на Северном речном вокзале в Москве состоялись первые показы. Жители и гости столицы смогут посмотреть отечественные и зарубежные фильмы в тематической подборке. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Среди жанров картин в подборке присутствуют сказки, космические приключения и классика кинематографа. Киносезон продлится до конца сентября.

«В четверг и пятницу сеансы будут проходить в 18:00 и 20:30. В субботу и воскресенье — в 15:00, 17:30 и 20:00. Проводите вечера под открытым небом за просмотром фильмов в летнем кинотеатре на СРВ!» — написали в Telegram-канале ведомства.

22 апреля появилась информация о том, что российские картины начали показывать в кинотеатрах Сиднея, Брисбена, Перта и Канберры. Сеансы проходят в небольших залах, рассчитанных примерно на 50 мест, но билеты раскупают за несколько дней. При этом фильмы смотрят не только русскоязычные, но местные жители.