Во Франции не будут поддерживать кино и мультфильмы, созданные с помощью ИИ

Власти Франции выступают против чрезмерного использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании кинокартин и их переводов, поэтому Национальный центр кино и мультипликации (CNC) будет оказывать поддержку только произведениям, в создании которых главную роль играют люди. Об этом заявила министр культуры Франции Катрин Пегар, выступая на пресс-конференции в рамках 79-го Каннского кинофестиваля.

"В ближайшее время CNC изменит правила предоставления своей помощи, чтобы гарантировать соблюдение простого принципа: помогать творчеству - значит помогать человеческому творчеству. Это означает, что завтра CNC не будет поддерживать произведение, у которого нет автора. Что касается дубляжа, то поддержку сможет получить только тот, который создается людьми", - заявила она.

Министр подчеркнула, что творчество - это "инновации и разрыв со старыми формами", а не переосмысление уже существующего. Поэтому алгоритмы ИИ - это лишь инструмент, который может ускорить или облегчить создание произведений искусства, но никак не заменить в процессе его создания человека, подчеркнула Пегар. В этой связи она уточнила, что власти не будут вводить полный запрет на использование ИИ при создании художественных произведений, претендующих на поддержку Национального центра кино.

"CNC своевременно принял меры по обеспечению прозрачности, которые позволяют четко отслеживать применение ИИ. Уважение к человеческому творчеству касается как распределения доходов, так и защиты рабочих мест", - сказала министр, сославшись на успешный опыт согласования этих аспектов с продюсерами и сценаристами.

Пегар добавила, что ИИ представляет глобальный вызов для культуры, поэтому Франция продвигает на уровне ЮНЕСКО инициативу по закреплению в международном праве принципов авторских прав, культурного суверенитета и разнообразия произведений в контексте использования ИИ.