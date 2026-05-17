«Дьявол носит Prada 2»: чем удивляет продолжение культового фильма нулевых

В мировом прокате с успехом идет «Дьявол носит Prada 2» — продолжение хитовой комедийной драмы 2006 года о мире глянцевых журналов и высокой моды. Во второй части герои Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи воссоединяются спустя два десятилетия и сталкиваются с вызовами новой реальности, в которой медиа переживают тяжелейший кризис. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, зачем этой истории спустя многие годы действительно понадобился сиквел.

© globallookpress

Перед тем как подняться на сцену за очередной профессиональной наградой, уважаемая журналистка-расследовательница Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) узнает, что весь ее отдел попал под сокращение. Параллельно Миранда Пристли (Мерил Стрип), по сей день повелевающая модным журналом Runway («Подиум» в официальном переводе), попадает в центр скандала из-за хвалебного материала про бренд, который уличили в использовании потогонок. Чтобы преодолеть имиджевый кризис, руководство издательского дома решается на неожиданный ход: Сакс предлагают возглавить отдел спецпроектов в Runway и вдохнуть в журнал новую жизнь. Так Энди вновь становится подчиненной Миранды, при которой она 20 лет назад служила ассистенткой, набивая первые шишки. С тех пор изменились не только нравы и нормы (из-за чего Пристли уже не дают лютовать на рабочем месте с прежней силой), но и ландшафт медиаиндустрии: если в прошлый раз угроза нависала над самой Мирандой, то теперь под вопросом оказывается существование чуть ли не всего Runway.

Предполагается, что легасиквел хрестоматийного драмеди нулевых не может нам навредить — даже напротив, он обязан окутать нас родным теплом и уютом. В действительности же на протяжении двух часов «Дьявол носит Prada 2» взгляд то и дело соскальзывает с белоснежной улыбки на проступившие морщины, а мысли регулярно возвращаются к латинскому memento mori. Старожилы помнят, что разговоры о предсмертной агонии глянца ведутся примерно с конца нулевых, когда первый «Дьявол носит Prada» и первый айфон еще были в новинку. Но за прошедшие годы эти метастазы разбрелись по остальным традиционным медиа. Сейчас дела у всей журналистики идут чудовищно, о чем фильм не устает напоминать: несменяемый Найджел (Стэнли Туччи) сетует, что печатная версия Runway — атавизм, который никто не читает (признаться, удивительно, что она вообще еще есть), а кормится издание кликбейтом и коротким контентом, который люди пролистывают, пока справляют нужду; прагматичная Эмили (Эмили Блант), сбежавшая работать в Dior, констатирует, что деньги остались только в люксовом ретейле.

Словом, поводов для радости не наблюдается, но стоит признать, что это довольно остроумный угол обзора, из-за которого к самому факту существования второго «Дьявола» не возникает особых вопросов. Хотя тут имеется обязательный в таких случаях фансервис, картина не кажется банальной эксплуатацией зрительской ностальгии, а производит впечатление вполне самостоятельной работы. Во многом из-за существенного смещения фокуса. Первый фильм был романом воспитания о жизненном выборе, мир глянца и моды в нем служил декорацией, при большом желании подлежащей замене (собственно, популярный тейк, что «Дьявол носит Prada» — это Скорсезе для женщин, примерно на этой концепции и основан: преврати редакцию журнала в чуть более криминальную организацию, а хищных девочек в кровожадных мальчиков — ничего не сломается).

Второй же фильм за пределами медиаиндустрии попросту невозможен. Но в этом и состоит его преимущество. Сценаристка Алин Брош Маккенна и режиссер Дэвид Френкель все эти годы отмахивались от готовых сюжетов (автор оригинального чиклит-романа Лорен Вайсбергер написала прямой сиквел «Месть носит Prada» и спин-офф про Эмили «Ложь, латте и легинсы»), а теперь у них наконец нашлось что сказать, благодаря чему фильм и случился (инициатива снять новую часть, как утверждается, исходила именно от них, не от студии). Искренние переживания создателей, граничащие с личной болью (Френкель — сын редактора и колумниста The New York Times, лауреата Пулитцеровской премии Макса Френкеля, который скончался на 95-м году жизни за три месяца до начала съемок), хорошо передаются через экран, и это выделяет «Дьявол носит Prada 2» среди моря бестолковых легасиквелов, неожиданно ставя ленту на одну полку со вдумчивыми, неординарными продолжениями «На игле» и «28 дней спустя» Дэнни Бойла.

Другое дело, что в профессиональную депрессию лента вгоняет не вполне намеренно, поскольку сама до последнего держится за лучезарную наивность (которая предполагает, что у хороших людей все будет хорошо), а под конец и вовсе мутирует в чистокровную сказку. В этом сиквел, конечно, проигрывает оригиналу: первый «Дьявол» даже 20 лет спустя выглядит достаточно адекватным и нюансированным произведением, которое не романтизирует, но честно показывает токсичную рабочую среду, тогда как второй заряжен социальной миссией и заражен идеализмом, так что какие-то вещи отодвигает на задний план — мол, сперва откачаем, потом будем разбираться.

В итоге картина не только не предает анафеме стереотипы и нереалистичные стандарты, которые глянец десятилетиями навязывал аудитории, но и сама порой берет сомнительные ноты, связывая чувство уверенности в завтрашнем дне с надеждой главной героини однажды разморозить яйцеклетки, а также отвлекаясь на откровенно лишнюю романтическую линию, тоже будто бы существующую при температуре хранения яйцеклеток. Смотрится это то ли смешно, то ли грустно: фильм аккуратно выводит огромную надпись «глянец жив» на кладбищенской стене, испещренной всякими бородатыми гнусностями.

Особенно боязно за людей, которые посмотрят на это дело и с горящими глазами понесут документы в приемную комиссию журфака; остается надеяться, что где-нибудь поблизости отыщется мудрый герой второго плана в исполнении Стэнли Туччи, которых их от этого отговорит. Понять этих людей, впрочем, будет несложно: оптимизму «Дьявол носит Prada 2» очень трудно сопротивляться и очень хочется поддаться, особенно с учетом его обольстительности, которая заключается в том, что сделана картина на совесть. Опасения, возникшие после публикации кадров со съемок, где все казалось по-нетфликсовски блеклым и плоским, не оправдались: «Дьявол носит Prada 2», конечно, не назовешь изысканнейшим образцом киноискусства, но выглядит готовый фильм более чем прилично и действительно похож на кино, а не на контент, так что как минимум вернувшийся в полном, кажется, составе художественный цех не зря ест свой хлеб.

В пересказе тамошних героев, выгрызающих себе еще годик-другой существования в прежнем режиме, последняя свободная доска рядом с тонущим «Титаником» выглядит на удивление привлекательно — этакий оазис безоблачных нулевых в пустыне двадцатых. И хотя ежу понятно, что это мираж, на выходе из зала, несмотря на тяжеловатое послевкусие, все равно хочется помямлить вслед за журналистом из моносериала Антона Лапенко: «Ну пока что еще я побуду чуть-чуть с вами здесь, поработаю чуть-чуть». Сегодня разве что имеет смысл добавлять в конце пометку из дневников Льва Николаевича Толстого: «Е.Б.Ж.»

Если буду жив.