Стало известно, кто исполнит главные роли в фильме «Убийство Майкла Маллоя»

Тим Рот попытается убить Тимоти Сполла
Тим Рот («Легенда о пианисте», «Ограбление по-джентельменски») и Тимоти Сполл («Гарри Поттер», «Злобные маленькие письма») исполнят главные роли в фильме «Убийство Майкла Маллоя» (Murdering Michael Malloy). Как сообщает Deadline, режиссёром криминального триллера выступит номинант на «Оскар» Рэймонд Де Фелитта («Сити-Айленд», «Всё о моей родне»), который написал сценарий в соавторстве с Дэвидом Зеллерфордом. Съёмки запланированы на третий квартал 2026 года.
Фильм основан на реальных событиях. Рот сыграет владельца бара Тони Марино, который вместе со своим партнёром Бастонем оформляет страховой полис на жизнь местного пьяницы Майкла Маллоя (Сполл). Затем они пытаются убить Маллоя ради выплаты страховки — но обнаруживают, что Маллоя, кажется, невозможно убить. По мере того, как отчаянные планы Марино терпят неудачу, между двумя мужчинами возникает неожиданная связь, которая приводит к душераздирающему финальному акту самопожертвования на фоне Нью-Йорка времён Великой депрессии.
«Я давно мечтал снять фильм "Убийство Майкла Маллоя", и теперь, спустя двадцать пять лет после написания сценария, у меня есть два идеальных актера на главные роли, — заявил Де Фелитта. — Тим Рот и Тимоти Сполл — настоящие "актеры для актеров", и я знаю, что оба привнесут огромную силу, честность и юмор в криминальную историю, которая является не только черной комедией, но и поучительной притчей о двух одинаково разорившихся душах, которые находят искупление друг в друге. Во многом это запутанная история, и я не могу представить себе двух более замечательно запутанных актеров, с которыми я бы предпочел работать».