Расписание выхода сериала «След Чикатило»

21 мая стартует сериал «След Чикатило». События нового шоу по криминальной франшизе развернутся в начале нулевых на юге России, где на фоне мирной курортной жизни происходит серия жестоких убийств. В это же время Виталий с беременной женой Ириной отправляются в отпуск в Крым и сами попадают в лапы преступников, которыми оказываются члены «Банды Амазонок», возглавляемой некоей Оспой.

Всего в проект войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 9 июля.

  • 1-я серия — 21 мая;
  • 2-я серия — 28 мая;
  • 3-я серия — 4 июня;
  • 4-я серия — 11 июня;
  • 5-я серия — 18 июня;
  • 6-я серия — 25 июня;
  • 7-я серия — 2 июля;
  • 8-я серия — 9 июля.