Расписание выхода сериала «След Чикатило»
21 мая стартует сериал «След Чикатило». События нового шоу по криминальной франшизе развернутся в начале нулевых на юге России, где на фоне мирной курортной жизни происходит серия жестоких убийств. В это же время Виталий с беременной женой Ириной отправляются в отпуск в Крым и сами попадают в лапы преступников, которыми оказываются члены «Банды Амазонок», возглавляемой некоей Оспой.
Всего в проект войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 9 июля.
- 1-я серия — 21 мая;
- 2-я серия — 28 мая;
- 3-я серия — 4 июня;
- 4-я серия — 11 июня;
- 5-я серия — 18 июня;
- 6-я серия — 25 июня;
- 7-я серия — 2 июля;
- 8-я серия — 9 июля.