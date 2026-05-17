Киану Ривз озвучит главную роль в мультфильме про самураев

Издание Variety сообщило, что в разработку запустили самурайский мультфильм «Хидари». Дата выхода анимационной картины пока неизвестна.

© Чемпионат.com

Лента выступит расширенной версией короткометражного мультфильма Масаси Кавамуры 2023 года. Он же выступит режиссёром предстоящего проекта. Главную роль озвучит звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Киану Ривз. Полнометражная картина будет выполнена в стиле покадровой анимации.

Действие «Хидари» разворачивается в Японии, в эпоху Эдо. Главным героем выступает легендарный ремесленник Хидари, которого предают его соратники, лишавшая его отца, невесты и правой руки. Мастер решает отомстить обидчикам и отправляется в кровавый путь.