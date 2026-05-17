По «Форсажу» снимут сразу четыре сериала

Компании Peacock и Universal анонсировали четыре сериала по вселенной «Форсаж». Все проекты находятся на ранней стадии разработки, подробности сюжетов пока не раскрываются. Об этом сообщает издание Deadline.

Исполнительным продюсером каждого сериала станет Вин Дизель. По его словам, в новых проектах основное внимание будет уделено уже знакомым зрителям персонажам.

Сценарий пилотного эпизода первого сериала напишут Майк Дэниелс («Сыны анархии») и Вулф Коулман («Оттенки синего»).

Параллельно продолжается работа над заключительной частью кинофраншизы - фильмом «Форсаж навсегда», премьера которого запланирована на 17 марта 2028 года. После его выхода развитие вселенной «Форсажа» сосредоточится на сериалах.

Ранее от от Вина Дизеля потребовали урезать на $140 млн бюджет нового «Форсажа».