Опубликован тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Телеканал AMC представил тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Продолжение шоу стартует 26 июля.

Проект представляет собой спин-офф популярного сериала, разворачивающийся во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающий, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.

В третьем сезоне «Мёртвого города» герои окончательно отбросят разногласия и будут работать сообща, чтобы дать отпор всем противникам и сделать Манхэттен пригодным местом для дальнейшего выживания и процветания цивилизации. Главные роли вновь сыграли Джеффри Дин Морган («Хранители») и Лорен Кохэн («Казанова»).