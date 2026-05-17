Звягинцев, сказки и Траволта: Чем удивляет Каннский кинофестиваль-2026

Всего через несколько дней в рамках основной конкурсной программы 79-го Каннского международного кинофестиваля состоится премьера картины российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Это не единственная отечественная лента, которую увидит зритель в Каннах в этом году. Чем еще сейчас удивляет Каннский кинофестиваль — в материале НСН.

Премьера фильма Андрея Звягинцева «Минотавр» на 79-м Каннском кинофестивале состоится уже 19 мая. Это первая за почти десять лет картина режиссера. Она вошла в основной конкурс и уже привлекает внимание необычным замыслом.

Лента представляет из себя вольный ремейк эротического триллера Клода Шаброля «Неверная жена» 1969 года. Сценарий написал сам Звягинцев в соавторстве с Симоном Ляшенко.

В центре сюжета «Минотавра» история бизнесмена, который узнает об измене жены, когда готовится массово сократить штат сотрудников. Известно, что режиссер давно хотел переосмыслить эту франко-итальянскую классику и пытался приобрести права на нее задолго до того, как проект обрел окончательные очертания.

При этом оригинал уже переснимали. В 2002 году Эдриан Лайн выпустил фильм «Неверная» с Дайан Лэйн, сделав ставку на чувственное напряжение и саспенс, пишет «The Hollywood Reporter».

«Интерес к российским реалиям никогда и не пропадал, особенно сейчас. Чем больше мы закрываемся от мира, тем больший интерес вызываем. Вместе с тем любой фильм основного конкурса может претендовать на награду, а основные конкуренты "Минотавра" — все фильмы основного конкурса, а их 20», - сказала в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

«Минотавр» стал первым фильмом Звягинцева после работы «Нелюбовь» 2017 года, получившей приз жюри в Каннах. Лента также была номинирована на «Оскар». В фильмографии Звягинцева «Левиафан» (2014) с «Пальмовой ветвью» за сценарий и «Возвращение» (2003), взявшее главный приз в Венеции.

Картина «Минотавр» оказалась четвертым фильмом Звягинцева на Каннском кинофестивале. В прошлом в основной конкурс смотра уже попадали «Нелюбовь», «Левиафан», «Изгнание». Картина «Елена» (2011) участвовала в конкурсе «Особый взгляд».

НАШИ В КАННАХ

При этом в 2026 году в программе Каннского кинофестиваля не заявлены премьеры громких голливудских блокбастеров. Одни видят в таком решении нежелание голливудских студий получать негативные рецензии, что может негативно сказаться на прокате. Другие — что крупнейшие мейджоры пересматривают прокатную стратегию на фоне конкуренции со стримингами. Однако в рамках специального «полуночного сеанса» в Каннах в этом году покажут «Форсаж» в честь 25-летия первой части популярной франшизы.

Одновременно с фестивалем открывается и Каннский кинорынок. В этом году в деловом мероприятии примут участие 16 тысяч человек из более чем 140 стран. В тройке лидеров представители из США, Франции и Великобритании, но российские фирмы тоже участвуют.

Компания «Art Pictures Distribution» представит международным байерам на кинорынке «Marché du Film» в Каннах фильмы «Хоттабыч», «Альпийская баллада», «Варвара-краса», «Спящая красавица», «Пропасть», анимационный фильм «Приключения мамонтенка» Александра Войтинского и новую экранизацию «Буратино».

Кинообозреватель «РГ медиа», автор Тelegram-канала «Альперина», программный директор фестиваля стриминговых сервисов «Original+» Сусанна Альперина в разговоре с НСН подчеркнула, что российские фильмы и анимация всегда вызывали интерес у зарубежных дистрибьюторов, а сегодня особенно востребованы сказки, историческое кино, экранизации и мелодрамы.

«Наши фильмы в этом году довольно широко представлены на кинорынке в Каннах. Однако российских покупателей и продавцов там всегда было немало, поскольку кино — это бизнес. За такими картинами, как "Хоттабыч" и "Пропасть" стоит один из крупнейших российских медиахолдингов со своей службой международной дистрибуции. Она давно успешно себя зарекомендовала. Наши медиахолдинги в целом успешно занимаются международными продажами. Все заинтересованы в том, чтобы хорошие фильмы и анимация доходили до зрителей разных стран. "Буратино" — красивая сказка с философским смыслом, у картины были хорошие результаты уже на продажах пресейла. Это такая практика, когда фильм продают в разные страны еще до завершения съемок. Думаю, и сейчас на "March du Film" будет полный зал, поскольку такой материал легко находит дорогу к сердцам зрителей. То, что это фильм-мюзикл, тоже облегчает путь к аудитории», - рассказала она.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТРАВОЛТА

Между тем, в этом году зрителей на Каннском кинофестивале удивляет 72-летний голливудский актер Джон Траволта. Накануне он был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф, передает «France Info».

При этом Канны-2026 стали для него дебютом. В этом году на фестивале Траволта представил свою первую режиссерскую работу «Пропеллер: Ночной рейс в один конец».

Кроме того, в Сети продолжают восхищаться выходом знаменитости в свет. 16 мая Траволта посетил премьеру своего фильма в Каннах. Он появился перед публикой на красной дорожке в черной рубашке, брюках, туфлях и берете, пишет «Газета.ru».

«Траволта в свои 72 года выглядит невероятно, мне очень нравится его стиль. Не всем мужчинам это удается, но у него получилось, и он выглядит очень привлекательно», - говорится на сайте «Page Six».

Известно, что Траволта — дипломированный пилот с сертификатами на управление Boeing 707 и 747. У него есть лицензии на 11 типов воздушных судов. Он начал летать в 15 лет и налетал более девяти тысяч часов.

Актер владеет парком из семи самолетов. Поместье Траволты во Флориде в США с двумя взлетно-посадочными полосами и рулежной дорожкой прямо к парадному входу оценивается в $12,5 млн, а состояние актера — $250 млн, пишет «Forbes».

В 2026 году 79-й Каннский международный кинофестиваль проходит с 12 по 23 мая во Франции. На «Золотую пальмовую ветвь» претендует 21 фильм.

Ранее писательница и предпринимательница Лена Ленина, посетившая церемонию открытия Каннского кинофестиваля, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поделилась, что в этом году мероприятие приобрело небывалый азиатский колорит. Также, по ее словам, на фестивале повсюду можно услышать русскую речь, но российским режиссерам в кулуарах уделяют не так уж и много внимания.