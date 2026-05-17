Перезагрузка мульт-вселенной: что известно о фильме «Маша и Медведь»

Создатель мультсериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков заявил о начале работы над первым полнометражным анимационным фильмом франшизы. По его словам, проект станет полной перезагрузкой мульт-вселенной с новым творческим видением и независимым производством. Что известно будущем мультфильма и в чем секрет его успеха — в материале «Вечерней Москвы».

Недавно Олег Кузовков вернул себе франшизу «Маши и Медведя» после истечения срока действия лицензии, которую он предоставлял одной из российских анимационных студий. Для производства полнометражного фильма и его сиквелов он основал свою независимую компанию с офисами в Лос-Анджелесе и Москве.

— Я искренне тронут возможностью расширить мир «Маши и Медведя» до полнометражного фильма. Это захватывающий творческий вызов, который я с энтузиазмом принимаю. Моя замечательная полная энергии и желания команда также полна энтузиазма воплотить его в жизнь с теми же юмором и душевностью, которые сделали старый сериал таким любимым, — заявил Олег Кузовков журналистам.

Однако деталей сюжета автор «Маши и Медведя» пока не раскрывает. Но уверяет, что фильм будет интересен не только давним поклонникам, но и новой аудитории. Независимая студия Олега Кузовкова планирует завершить работу над проектом к концу 2028 года. Выход на экраны ожидается в 2029 году.

— Сложно точно сказать, будет ли проект успешным. Авторам предстоит пройти много испытаний, так как для съемки, скорее всего, нужно будет работать с детьми, — сказал «Вечерней Москве» киновед, член Гильдии кинорежиссеров России Кирилл Барышников. — Кроме того, всегда тяжело в разумной мере уйти от оригинала и сделать независимую от основного сюжета работу.

Кинокритик Сергей Сычев уверен, что, вне зависимости от результата, полнометражный фильм по мульт-вселенной станет мировым хитом.

— Здесь важно понимать, что «Маша и Медведь» — большой бренд, популярный и любимый как в России, так и за рубежом. Выпуски мультфильма набирают миллиарды просмотров, главных героев знают многие. Поэтому он точно станет хитом, возможно, даже получит звание самого успешного проекта года, когда выйдет.

Сергей также отметил, что «Машу и Медведя», возможно, начнут сравнивать с «Чебурашкой» — уж очень много шума подняла последняя картина. От истории про «Машу и Медведя» будут ждать такого же вау-эффекта. И, возможно, проект про девочку-хулиганку даже переплюнет «Чебурашку».

— Дело в том, что о знаменитом в России мохнатом зверьке с большими ушами и смешным именем за рубежом знают мало. Его очень любят в Японии, но дальше знаменитость не уходит, — сказал кинокритик. — Чего не скажешь о «Маше и Медведе». Героев этого мультфильма любят и знают в европейских и азиатских странах. Это один из самых успешных проектов российской анимации.

Елена Фоменко, маркетолог, PR-эксперт:

— Кассовый успех фильма «Маша и Медведь», скорее всего, возможен, но без ажиотажа уровня «Чебурашки». Главная проблема — аудитория сериала уже перенасыщена продуктом за 10 лет, у родителей нет той самой «выстраданной» ностальгии, которая вызвала вал зрителей старше 35 лет на кино об ушастом. Дети пойдут с интересом, но родители не побегут по несколько раз. «Чебурашка» стал событием межпоколенческой травмы и радости, а «Маша и Медведь» — просто хороший знакомый бренд. Плюс высокая конкуренция в прокате и риск, что полный метр будет воспринят как длинная серия. В общем, успех будет, если сделают не копию, а эмоциональную историю для всей семьи.

Герои на больших экранах

По щучьему велению (2023)

Это экранизация по мотивам советского одноименного мультфильма 1984 года. Зрители отметили, что это неплохая сказка, не испорченная неуместным юмором и копированием западных коллег. На киноплощадках рейтинг «По щучьему велению» варьируется от 7,8 до 9,2 балла. Несмотря на то, что оценки зрителей выше, чем у «Чебурашки», хит об исполнении желаний не смог обойти по сборам знаменитого пушистого любителя апельсинов;

Чебурашка (2023)

Проект стал самым кассовым в истории российского кинопроката, при этом собрал массу положительных отзывов. В среднем зрители оценили современного «Чебурашку» на восемь из 10 баллов;

Бременские музыканты (2024)

Проект стал киноадаптацией знаменитого советского мультфильма 1969 года. Он не вызвал такого большого ажиотажа, как «Чебурашка», и получил массу неоднозначных отзывов. С одной стороны, зрители отмечали хорошую работу со звуком, одаренность актеров, а с другой — слабый сценарий и не всегда приятный облик персонажей. В итоге современные «Бременские музыканты» получили рейтинг на онлайн-платформах в 7,5 из 10 баллов;

Летучий корабль (2024)

Это музыкальный проект по мотивам одноименного мультфильма 1979 года. Судя по отзывам зрителей, выхода «Летучего корабля» в российском прокате ждали, особенно после выпуска красочного трейлера. Однако положительных отзывов о работе оказалось мало. Из плюсов, которые отмечали кинокритики и простые зрители, были лишь актеры и костюмы. Остальное, как пишут в комментариях, расстроило. Рейтинг сказки колеблется от 5,9 до 7,4 балла.

