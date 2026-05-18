«Коммерсант» с Александром Петровым снова возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли стал лидером кинопроката России за минувшие выходные. Притом это произошло уже второй раз подряд. Лента заработала 51 млн рублей.

На втором месте расположился мультфильм «Лео и Тиг: Дорога на Байкал», который собрал 49,5 млн рублей. Следом идёт лента «Ангелы Ладоги», заработавшая 23,9 млн рублей. А «Вверх по волшебному дереву» собрало 22 млн рублей.

«Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком.