Лунная походка по «Википедии»: рецензия на фильм «Майкл»

Майкл Джексон снова возглавил чарты - пусть и посмертно. Мировая премьера фильма "Майкл" прошла в апреле, и уже за первые выходные лента собрала 217 миллионов долларов. Это стало рекордом не только для музыкальных байопиков - ранее лидерство удерживала "Богемская рапсодия", - но и для жанра биографического кино в целом: проект обошел даже эпичное полотно Кристофера Нолана об отце атомной бомбы.

Правда, одновременно с кассовыми рекордами картина успела получить ворох метафорических оплеух от профильной прессы. 39% "свежести" на Rotten Tomatoes - показатель, который говорит сам за себя. В этом контрасте вся интрига: как проект, собирающий сотни миллионов долларов и вызывающий массовую ностальгию, умудрился настолько сильно выбесить критиков.

В российский прокат лента выходит 28 мая. Мы посетили пресс-показ и разберемся, насколько резонны претензии западных обозревателей.

Повествование стартует в Гэри - небольшом городе штата Индиана, где юный Майкл вместе с четырьмя братьями делает первые шаги на музыкальном поприще в составе The Jackson 5.

Практически сразу в истории обозначается и главный антагонист - отец семейства Джо Джексон, представленный здесь жестким и властным тираном, превращающим детство собственных отпрысков в бесконечную муштру.

Дальше фильм методично проходит по всем ключевым этапам карьеры артиста. Талант Майкла крепнет, приходит всемирная слава, а сценарий старательно раскладывает по хронологии основные вехи его жизни, иллюстрируя происходящее обязательным набором хитов вроде Billie Jean, Beat It и других треков, давно ставших частью поп-культурного пантеона.

И с музыкально-визуальной частью у "Майкла" действительно нет проблем. Декорации, реквизит, костюмы, грим и прически создают почти эталонную атмосферу эпохи. Фильм выглядит дорого и предельно аккуратно воссоздает эстетику конца 70-х и 80-х годов прошлого века. По хореографии и постановке музыкальных номеров вопросов тоже не возникает - в подобных сценах проект работает именно так, как от него и ждешь.

Неплохо проявил себя и дебютант Джафар Джексон. Племянник Майкла не только внешне удивительно похож на своего знаменитого родственника, но и весьма убедительно воспроизводит в кадре его знаменитую пластику и фирменные движения.

Проблема в другом - в том, насколько пустое содержание скрывается под всей этой яркой, блестящей оберткой.

После просмотра остается стойкое ощущение, будто только что посмотрел дорогостоящую экранизацию статьи из "Википедии", где сцены работают по принципу "узнали песню - поаплодировали - поехали дальше". История подается настолько прямолинейно и однобоко, а сам Майкл изображается настолько идеальным человеком без изъянов, что от подобной приторности со временем начинает укачивать.

Авторы будто панически боятся даже случайно испачкать идеально отполированный памятник.

И здесь неизбежны сравнения с той же "Богемской рапсодией" или "Рокетменом". Экранные Фредди Меркьюри и Элтон Джон там были живыми людьми - талантливыми, харизматичными, но временами неприятными, эгоистичными и способными совершать откровенно тупые поступки. "Майкл" же упорно пытается превратить своего героя едва ли не в религиозного мессию, который исключительно страдает, помогает окружающим и несет миру добро и радость - по шкале благодетели расположен где-то между поп-звездой и святым мучеником.

Особенно странно это ощущается на фоне того, что финал картины обрывается на 1988 году. То есть фильм сознательно заканчивается до всех главных скандалов вокруг поместья "Неверленд" - а ведь именно там, если уж говорить откровенно, скрывался материал для куда более сложного, мрачного и действительно драматического кино. Почти что масштабного триллера - уж простите за каламбур.

В итоге весь проект начинает восприниматься как затянутый и удивительно стерильный ориджин, главная задача которого - аккуратно подготовить почву для продолжения. Тем более что работу над сиквелом авторы уже официально подтвердили.

Так что владельцы прав на наследие знаменитого музыканта, судя по всему, еще долго будут зарабатывать на образе почившего короля поп-музыки. А "Майкл" ощущается именно как дорогостоящая экскурсия по лицензированному мавзолею имени Майкла Джексона.

А рекомендовать "Майкла" можно разве что самым преданным поклонникам артиста, готовым заранее закрыть глаза на попытки фильма превратить противоречивую и сложную личность в идеально отполированный музейный экспонат.

Оценка: 3 из 5.