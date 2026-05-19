Почему четвертый сезон «Мандалорца» решили поменять на фильм

Недавно создатель «Мандалорца» Джон Фавро рассказал, что сценарий четвёротго сезона «Мандалорца» был завершён. Над ним закончили работать, однако всё равно решили выпустить фильм о новых приключениях Мандо и Грогу.

«Это был бы новый старт. Четвёртый сезон предполагал бы, что вы посмотрели все три сезона… но я хочу привлечь новое поколение фанатов к фильмам».

Лента расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу. Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая. В России ленту начнут показывать с 28 мая.