Режиссер «Закулисья реальности» рассказал, как создавал локации для фильма

Кей Парсонс, режиссёр «Закулисья реальности», рассказал, как создавал локации для фильма. По его словам, ленты он спроектировал в Blender. Такой же подход постановщик использовал и для своего веб-сериала по The Backrooms.

Это было сплошное удовольствие. Видеть, как то, чем я занимался всю жизнь, превращается в нечто большее — удивительно.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Главные роли сыграли Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве и Финн Беннетт. Премьера ленты в России состоится 4 июня.