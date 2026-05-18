Тарханова, Гребенщиков и Ланская снова играют врачей

Конкуренция и дефицит свежих сюжетов не мешают жанру медицинского сериала оставаться на плаву. Видимо, продюсеры верят в интерес публики к закулисной стороне жизни людей в белых халатах, несмотря на то, что о ней уже очень много рассказано и показано. На днях в Петербурге стартовали съемки еще одного медицинского проекта.

На этот раз действие происходит в перинатальном центре. Можно сказать, что это одна из самых любимых локаций для сценаристов медицинских сериалов. Видимо создатели проектов этого жанра верят в магию новой жизни, поэтому сомнение в духе «такое уже было» всерьез не принимается.

По сюжету, перинатальным центром руководит семейная пара и ежедневный круговорот родов и всего, что их окружает сопровождается непростыми переменами в жизни врачей, служебными романами и самыми разными интригами. В центре событий актеры с завидной «врачебной» историей.

Одну из главных ролей играет Глафира Тарханова. В ходе своей карьеры актрисе не раз приходилось примерять медицинский халат и играть врачей самой разной специализации. Кирилл Гребенщиков — весьма опытный актер, в том числе и по в перинатальному профилю. Роль в сериале «Тест на беременность» стала весьма заметной в его сериальной карьере. Валерия Ланская тоже не новичок в медицинском жанре, и, таким образом, новая теле-клиника может похвастаться завидным набором кадров.

Все это не отменяет сомнений в том, что еще одному сериалу о врачах будет не так просто заявить о себе на поляне, где уже довольно тесно. Любители федерального взгляда на жанр, кажется, давно и серьезно полюбили «Склифосовского» и «Скорую помощь». У тех, кто не растерял способность мыслить космополитично в последнее время есть свои развлечения. Возрожденная «Клиника» стала весьма занятным продолжением ситкома, который в нулевые был украшением эфира местного MTV. Наконец, два сезона «Больницы Питт» позволили сделать небезосновательное предположение по поводу того, что в мире появился медицинский сериал, который можно рекомендовать абсолютно всем.

Впрочем, чудеса случаются даже в нашем федеральном эфире. К тому же, во всем, что касается неспешной мелодрамы под ужин Глафира Тарханова, Кирилл Гребенщиков и Валерия Ланская достигли серьезных высот. Как в обычных костюмах, так и в медицинских халатах.