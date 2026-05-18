Каким получился фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки»

Андрей Зайцев признан лучшим режиссером и сценаристом шестого Открытого российского фестиваля патриотического кино «Малая земля», завершившегося в Новороссийске. Его работа, где он выступил еще и продюсером, «Двое в одной жизни, не считая собаки» — это ностальгическая история о пожилой супружеской паре из Петербурга, которая, несмотря на возраст, одиночество и жизненные трудности, сохраняет тепло, юмор и способность радоваться жизни.

© Кадр из фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки»

Главные ее герои — Людмила Павловна (Светлана Крючкова) и Игорь Николаевич Грушневские (Александр Адабашьян) — интеллигенты еще «советской закваски», пережившие Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда. Они живут в старой питерской квартире вместе с собакой по кличке Пуля. Именно их тонкий дуэт и составляет основную прелесть и своеобразие картины.

Сюжет фильма, на первый взгляд, прост и незатейлив. Его основа — это сцены из повседневной жизни героев, наполненные простыми бытовыми деталями. Взрослый сын Андрей проживает за рубежом, а общение с внучкой Надей сведено к редким видеозвонкам. Игорь Николаевич, оставив научную деятельность, погрузился в изучение японской поэзии и китайской живописи. Людмила Павловна, некогда преподаватель сценической речи, по-прежнему оказывает консультационную помощь студентам. Их дни протекают в атмосфере умиротворения и неспешного счастья: они вместе читают, гуляют с любимым псом и проявляют взаимную заботу.

Однако представленная Зайцевым история «счастливой старости» далеко не безоблачна. Персонажи сталкиваются с распространенными проблемами, характерными для людей преклонного возраста: они становятся жертвами телефонных аферистов, испытывают трудности с освоением современной техники, ощущают на себе рост цен.

Дополнительной драматичности добавляет некрасивая выходка петербургской чиновницы. Она навещает Игоря Николаевича, чтобы «поздравить» его с годовщиной начала блокады Ленинграда, вручая в качестве подарка продуктовую корзину с символической блокадной буханкой. Эта сцена — одна из самых ярких и пронзительных в картине.

Лирическое отступление вносит в рутинную жизнь супругов юная соседка Полина (пластичная Полина Гухман). Девочка находит у них поддержку и понимание, которых ей не хватает дома, а пожилая пара, в свою очередь, обретает возможность проявить заботу и внимание.

Именно забота становится главным смыслом их жизни. Забота и о Полине, и об их собаке Пуле. Кстати, эта дворняжка точно передает эмоции и становится в картине объектом преданной любви и поддержки. Именно присутствие Пули делает частную семейную историю более уютной и теплой.

Но главное, конечно, актерский дуэт, который подобран режиссером идеально. Между Светланой Крючковой и Александром Адабашьяном так и пульсирует удивительная химия. Их взаимодействие на редкость естественно, а игра безупречна. Некоторая ворчливость героини Крючковой компенсируется мужественностью и тактичностью героя Адабашьяна. От их пары трудно оторваться, в их союз веришь безоговорочно. Они — из нашей реальной жизни. Кстати, актеры раньше уже снимались вместе в «Собаке Баскервилей».

Фильм невольно очаровывает своей интонацией, утонченной и ненавязчивой комичностью, рожденной из повседневных моментов, остроумными репликами персонажей и диалогами, изобилующими скрытыми подтекстами. Под этой завесой легкости скрываются философские размышления о взаимоотношениях, сохранении воспоминаний, течении жизни и способности находить ценность в каждом мгновении.

Немаловажную роль играет и выбор локации. Мы полностью погружаемся в атмосферу солнечного петербургского лета, пронизывающую каждую сцену. Картины города, живописные прогулки по водным артериям, а также классические музыкальные композиции и поэтические строки, звучащие на протяжении всего повествования, создают особую эстетическую атмосферу.

Важно отметить, что здесь нет ощущения отчаяния, которое зачастую свойственно людям на излете жизни. Несмотря на то, что персонажи сталкиваются с немалыми проблемами, создатели фильма ненавязчиво доносят до нас мысль: сохранение позитивного настроя возможно даже в самых непростых обстоятельствах. Это кино точно терапевтическое, оказывающее на зрителя исцеляющее воздействие, особенно ценное для старшего поколения.

Другие призеры шестого фестиваля «Малая земля»

В конкурсе документальных фильмов победила работа режиссера Андрея Титова «Танцор». Это проникновенный рассказ о воине, которому СВО дала новый жизненный старт. Герой стал депутатом городского совета и смысл жизни видит отныне в помощи людям.

В конкурсе короткометражных фильмов главный приз получила картина «Ветер поднимается» режиссера Анастасии Бородиной. Это трогательная история о девушке-музыканте, которая становится волонтером в военном госпитале.

Приз в номинации «Лучший полнометражный фильм» получила картина «Отец» режиссера Павла Иванова, в котором главный герой, пожилой сибирский охотник, ставший на время войны снайпером, ищет сына на полях сражений.

Лучшим оператором признан Михаил Милашин за фильм «Красавица» (режиссер Антон Богданов). Эта оригинальная по замыслу картина весьма изысканна по художественному решению.

Приз в номинации «Лучшая мужская роль» получил Акпарс Иванов, молодой актер из фильма «Марийские сказки» (режиссер Денис Шаблий), сыгравший в последней новелле роль бесстрашного внука, обратившегося за помощью к народной мифологии.

Приз «Лучшая женская роль» — у Олеси Железняк за роль заботливой бабушки героини в фильме «Дочь капитана» Ларисы Садиловой.

В российский прокат вышла военная драма «Литвяк» о судьбе легендарной советской летчицы-аса Лидии Литвяк, самой результативной женщины-пилота Великой Отечественной войны. О чем картина и стоит ли ее смотреть — в материале «Вечерней Москвы».