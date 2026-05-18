Вышел трейлер драмы «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном

«Кинопоиск» представил дебютный трейлер фильма «Ганди молчал по субботам». Драма с Марком Эйдельштейном в главной роли выйдет в кинотеатрах России уже 18 июня.

Будущая лента расскажет историю 16-летнего юноши по имени Мота, отец которого уходит из семьи. В знак протеста против развода родителей парень приводит в дом бездомную женщину и заявляет, что будет жить с ней.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/043d697770bb5366e30f15cd8777fd73"/>

Видео доступно во VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопрайм».

Главные роли в ленте сыграли Марк Эйдельштейн («Анора»), Дарья Екамасова («Анора») и Виктория Толстоганова («Движение вверх»). Режиссёром выступил Юрий Зайцев («Материя»).