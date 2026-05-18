Янковский за рулем, Бикович — тренер. Самые ожидаемые российские фильмы о спорте

В 2026 году особенно громкими получились премьеры отечественных спортивных сериалов «На льду» и «Первая ракетка». В первом случае был психологический триллер о фигурном катании, во втором — дебютная в России киноработа о большом теннисе. А как обстоят дела с полнометражными фильмами?

Какие новинки о спорте ждут зрителей в 2026 и 2027 годах? О чём будут картины и когда они выходят в прокат? Подобрали девять самых ожидаемых российских фильмов.

«Малыш-каратист»

Дата выхода: 25 июня 2026 года

Наш ответ фильму «Каратэ-пацан» 1984 года выйдет совсем скоро. Российский ремейк культовой истории расскажет о 12-летнем подростке из Москвы, который постигает внутреннюю силу в чужом городе и учится основам боевых искусств. Роль сенсея для главного героя сыграет Роман Курцын. Известный актёр также выступил одним из продюсеров проекта. А в основе сюжета — реальная история из жизни Романа. С отдельной ролью в семейной комедии дебютирует боец ММА Магомед Исмаилов.

«Финал четырёх»

Дата выхода: лето-осень 2026 года

Баскетбольная драма, основанная на реальных событиях. По сюжету всю команду ЦСКА травят психотропным веществом накануне решающей игры. Главную роль тренера армейцев Станислава Ерёмина сыграет Милош Бикович. Как поступит наставник в такой ситуации?

Реальная история произошла в 1995 году в Греции, когда наших баскетболистов отравили перед решающим матчем серии Евролиги с греческим «Олимпиакосом» за право выхода в «Финал четырёх». Грядущая кинокартина станет режиссёрским дебютом сербского актёра Милоша Биковича, известного по главной роли в комедии «Холоп».

«Битва моторов»

Дата выхода: 8 октября 2026 года

Мощный дуэт Ивана Янковского и Юры Борисова в центре исторической драмы автоспорта. Фанат скорости и моторов Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев собирают первый отечественный серийный автомобиль «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой срыва, создатели машины решают доказать всем универсальность автомобиля. Для этого они должны выиграть легендарное Ралли Монте-Карло.

«Учитель фехтования»

Дата выхода: осень 2026 года

Давние соперницы Марина Яковлева и олимпийская чемпионка Карина Григорян снова противостоят друг другу. Спустя годы противницы опять борются за золотую медаль под руководством одного тренера — непредсказуемого Адарова, которого сыграет Юрий Стоянов. Известно, что в прошлом актёр занимался фехтованием на профессиональном уровне и даже имел звание мастера спорта.

«Легенда без номера»

Дата выхода: 2026 год

Бывший известный футболист (Семён Алёшин) ведёт никому не нужную программу на ТВ. Однако думает, что всё ещё любим публикой. В эфире он унижает тренера по лапте. Тогда руководство ставит нагловатому герою ультиматум: публичные извинения или увольнение. Вместо этого экс-спортсмен бросает вызов всем — сам становится тренером по лапте и собирает свою команду, с которой намерен победить.

«Честная игра»

Дата выхода: 2026 год

Очередная российская новинка о теннисе. Комедия с Павлом Прилучным расскажет о двух перспективных юниорках, которые стремятся попасть в мир большого спорта. Помешать им могут амбиции и подковёрные игры взрослых.

«Большая волна»

Дата выхода: 2026 год

Добрая комедия от режиссёра Марии Кравченко («Завтрак у папы»). В центре сюжета три друга, которые одним вечером в баре решают, что проведут международный чемпионат по сёрфингу на Камчатке. Героям предстоит защищать проект соревнований в Москве, готовить пляж к заплывам и не провалить миссию, которую задумали на пьяную голову. Главные роли исполнят: Сергей Горошко («Майор Гром»), Аскар Ильясов («Нулевой пациент») и Александр Головин («Ёлки»).

«Костомаров. Сильнее судьбы»

Дата выхода: 18 марта 2027 года

Байопик о судьбе Романа Костомарова от режиссёра Сарика Андреасяна. В основу сюжета легли события, которые произошли с олимпийским чемпионом. По словам создателей кинокартины, это не просто биографическая лента, а история настоящего преодоления и мужества. Главную роль исполнит Кирилл Зайцев («Движение вверх»).

«Хоккейные папы 2»

Дата выхода: 2027 год

В первой части семейной комедии детский хоккейный тренер Андрей (Алексей Бардуков) спасал единственный ледовый дворец в провинции от сноса. Для этого он собрал собственную команду из отцов своих воспитанников, чтобы выиграть любительский турнир. Теперь же перед героями стоит новая задача — победа в международном соревновании.