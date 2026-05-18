Хавьер Бардем сыграл роль одним глазом

На 79-м Каннском кинофестивале почетную «Золотую пальмовую ветвь», как было заранее заявлено, должны были получить новозеландский режиссер Питер Джексон, что и произошло на церемонии открытия, и американская актриса, продюсер, сценарист и певица Барбра Стрейзанд. Однако стало известно, что у нее травма колена и приехать она не сможет.

Аккредитованным журналистам тут же разослали сообщения, к которым прилагалось письмо Стрейзанд, где она сообщает о разговоре со своим доктором. Награду ей вручат заочно. Зато третью и заранее незапланированную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф спонтанно и неожиданно для всех уже получил Джон Траволта, представивший вне конкурса свою небольшую режиссерскую работу «Пропеллер. Ночной полет в один конец». Она основана на его автобиографической книге.

Траволта поделился с миром своими детскими впечатлениями о первом полете по Америке с мамой в 1962 году. Роль стюардессы сыграла его 26-летняя дочь Элла Блю-Траволта, приехавшая в Канны поддержать отца.

Исследованию отцовских чувств посвящена испанская картина «Любовь моя» Родриго Сорогойена. Роль знаменитого кинорежиссера и обладателя «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке сыграл могучий Хавьер Бардем.

Его герой приглашает на главную роль свою взрослую дочь, которую он впервые увидел в девятилетнем возрасте. С тех пор мало что изменилось. Их дороги шли параллельно, но начинающий стареть кинорежиссер пытается что-то изменить в их отношениях. Он снимает масштабную историческую картину «Пустыня» о периоде колонизации Африки, но отношения с дочерью, играющей главную роль, складываются по-прежнему напряженно. Отец за ней все время подсматривает, пытаясь понять, что она за человек. Поначалу Бардем явно проигрывает своему выдающемуся шведскому коллеге Стеллану Скарсгарду, который недавно примерно то же самое сыграл в «Сентиментальной ценности» Йоакима Триера, получившей большой резонанс и дошедшей до «Оскара». Интересно, как Скарсгард, вошедший в состав каннского жюри, оценит испанскую картину, отнесется к работе Бардема.

Бардем все-таки сумел сыграть эти непростые отношения нетривиально. В памяти остается его пристальный взгляд, его лицо во весь экран, глаз, как бездна, в котором прочитывается вся жизнь, все, что происходит с героем.

Интерес к испанскому кино подогрел прошлогодний «Сират», премьера которого состоялась минувшей осенью на Венецианском кинофестивале, где примерно такой же пустынный пейзаж, но в фильме «Любовь моя» нет его мощного драйва. Испанию в конкурсе представит также испанский классик и любимец Канн Педро Альмодовар.

В конкурсе оказалась еще одна картина о жизни современной французской женщины, которых в этом году легион, где главную роль сыграла Адель Экзаркопулос. Мир о ней когда-то узнал после каннской премьеры фильма «Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша. А еще до этого на юную и никому не известную актрису обратил внимание Сергей Соловьев. Она должна была у него сыграть девушку из парижского предместья в так и неосуществленном проекте «Елизавета и Клодиль», события которого происходят в начале XX века в Санкт-Петербурге и Нормандии.

Когда повзрослевшая Экзаркопулос несколько лет назад появилась в «Разбитых сердцах» Жиля Леллуша, сыграв такую же повзрослевшую героиню, как она сама, встречающую спустя 15 лет свою первую подростковую любовь, она многих разочаровала. В ней не осталось и следа от былого девичьего обаяния.

Теперь Адель Экзаркопулос сыграла в «Гарантии» Жанны Эрри 36-летнюю актрису, пристрастившуюся к алкоголю. Пьет она в основном белое вино, часто перед выходом на сцену, в результате теряет работу. С небольшой передвижной труппой она играет детские спектакли, где у нее роль солдата с ружьем. Потом героиню Адель также попросят уйти с другой работы, где она озвучивает фильмы.

У нас алкоголизм ассоциируется скорее с пристрастием к крепким напиткам, и случай героини фильма может кому-то показаться детской забавой. Врач ей говорит, что два литра сухого вина в день — это уже диагноз. Организм разрушен, недалек скорбный финал и ранняя смерть. Но героиня Адель возьмется за ум, и все у нее будет хорошо.

Картина очень средняя, хотя Адель доказала, что она хорошая драматическая актриса, но все-таки непонятно, зачем «Гарантию» взяли в основной конкурс. Видимо, складывалась всеобъемлющая картина жизни современной француженки, и не хватало еще одного акцента.