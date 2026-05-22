Началась разработка третьей части «Зверополиса»

Разработка третьей части «Зверополиса» уже началась — это подтвердили сами создатели франшизы. Над продолжением работают режиссёр и сценарист Джаред Буш вместе с Байроном Ховардом (оба участвовали в предыдущих фильмах); сейчас они прорабатывают концепции и возможные направления сюжета.

Создатели «Зверополиса» признали, что девятилетний перерыв между первой и второй частью был чрезмерным, и пообещали, что третья часть выйдет гораздо быстрее — точно не через девять лет, как уточнил Буш. Сейчас проект находится на самой ранней стадии — «поиске идей», которая обычно длится 2−3 года из стандартного производственного цикла в 4−5 лет. Подтвердились и намёки на дальнейший сюжет, замеченные внимательными зрителями: во второй части мир расширяется за счёт рептилий, а загадочное птичье перо из концовки — не случайная деталь, но подробности пока не раскрывают.

Особый вес словам Буша придаёт его нынешняя должность креативного директора Disney Animation. Официальной даты выхода «Зверополиса 3» пока нет, но с учётом обычного темпа студии третью часть стоит ждать примерно через 4−6 лет.