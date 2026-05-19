Бондиана переходит в чужие руки

Пять лет прошло с тех пор, как Дэниел Крейг в последний раз сыграл агента 007, и вот наконец запущен кастинг на роль нового Джеймса Бонда. Легендарные продюсеры Брокколи и Уилсон, защищавшие франшизу 30 лет, передали творческий контроль корпорации, которая называет Бонда «контентом» и уже думает о спин-оффах, реалити-шоу и «кинематографической вселенной». Букмекеры делают ставки не только на то, кто станет следующим Бондом, но и останется ли сам агент 007 прежним.

Кастинг на роль нового Джеймса Бонда начинается опять. Как сообщается, «охоту» ведёт известный кастинг-директор Нина Голд. Однако владельцы теперь франщизы об агенте 007 Amazon MGM Studios заявили, что поиск следующего Бонда только стартовал.

Процесс подбора актёров на замену Дэниелу Крейгу, по данным Variety, в последние несколько недель уже включал прослушивания, что означает, что пятилетнее ожидание фанатами нового фильма может скоро закончиться, хотя Amazon отказался комментировать конкретные детали.

Последний фильм «Нет времени умирать» вышел в 2021 году, и следующий, первый с тех пор, как Amazon взяла франшизу под свой творческий контроль, будет снят режиссёром Дени Вильнёвым, известным по «Дюне» и «Бегущему по лезвию 2049», причём сценарий напишет Стивен Найт.

Букмекеры уже назвали фаворитом среди претендентов Каллума Тернера, известного по «Фантастическим тварям» и помолвленного с певицей Дуа Липой, а в списке возможных претендентов также фигурируют Харрис Дикинсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Джейкоб Элорди, Генри Эштон и Тео Джеймс.

Однако главная драма разворачивается за кулисами. Давние продюсеры и кураторы Бондианы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали творческий контроль Amazon, что, по мнению инсайдеров, и стало причиной задержки с объявлением нового Бонда. отошедшие от руля продюсеры яростно защищали франшизу десятилетиями, и когда один из руководителей Amazon назвал Бонда «контентом», для Брокколи это прозвучало как «похоронный звон».

Теперь фанаты в панике: что, если запустится «кинематографическую вселенную Джеймса Бонда» со спин-оффами обо всех и ни о чем, а то и реалити-шоу? Режиссёр Джо Руссо призвал не разбавлять Бондиану множеством потоковых ответвлений. В это же время австрийский девелопер Йозеф Кляйндинст оспаривает право собственности на торговую марку с именем Джеймса Бонда в Великобритании и ЕС из-за пяти лет её «неиспользования». Напомним, что предыдущий самый длительный промежуток между фильмами о Бонде составлял шесть лет и четыре месяца, но, судя по тому, как обстоят дела, сейчас всё может растянуться ещё длиннее.