Представлены новые постеры «Очень страшного кино 6» с пародиями на современные хорроры

Кинокомпания Paramount Pictures представила новые постеры фильма «Очень страшное кино 6» с пародиями на современные хорроры: от «Орудий» и «Субстанции» до «Грешников» и «Закулисья реальности». Премьера комедии состоится уже 5 июня в мировых кинотеатрах.

Шестая часть популярной серии вновь сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте вновь будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.

© Paramount

Главные роли в продолжении исполнят Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой»), Марлон Уайанс («Без чувств») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Майкл Тиддес — автор комедии «Дом с паранормальными явлениями».