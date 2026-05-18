Появился дебютный тизер фильма «Ее личный ад» от режиссера «Драйва»

Кинокомпания Neon представила дебютный тизер фильма «Её личный ад». Новая работа Николаса Виндинга Рефна выйдет в мировых кинотеатрах 24 июля, после чего официально доберётся и до России.

Будущая лента расскажет историю футуристического мегаполиса, который однажды поглощает таинственный туман и освобождает некую смертоносную сущность. Тем временем обеспокоенная молодая женщина ищет своего отца: однажды она связывается с американским солдатом и пытается спасти свою дочь из ада.

Главные роли в фильме сыграли Софи Тэтчер («Шершни») и Чарльз Мелтон («Под огнём»). Режиссёром выступил Николас Виндинга Рефн («Драйв»), для которого это будет первая лента за 10 лет.