Питер Джексон намерен экранизировать «Сильмариллион» Толкина

Обладатель почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф Питер Джексон, некогда осиливший, казалось бы, неподъемную экранизацию трилогии "Властелин колец" и добивший ее опять же трилогией по "Хоббиту", так просто останавливаться на достигнутом не намерен.

В ближайших планах мэтра воплощение монументального сборника мифов и легенд Средиземья "Сильмариллион" - незаконченного произведения Джона Р. Р. Толкина, изданного посмертно его сыном Кристофером.

Постановщик сообщил изданию Deadline, что ведет переговоры о такой возможности с наследниками, компанию ему составляют представители студии Warner Bros. По словам Джексона, молодое поколение Толкинов более открыто к диалогу, так что шансы довольно велики.

В настоящий момент в производстве находятся два полнометражных фильма франшизы "Властелин колец: "Охота за Голлумом" и "Тень прошлого".

В ноябре на Prime Video стартует третий сезон сериала "Кольца власти".