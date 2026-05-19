Объявлено расписание выхода второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают»

Расписание выхода второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают» со звездой «Уэнсдей»
Уже 27 мая состоится премьера второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают». Продолжение вновь расскажет о школьнице по имени Пиппа Фитц-Амоби, которая живёт в небольшом английском городе. Во втором сезоне героиня попытается выяснить подробности исчезновения музыканта Джейми Рейнольдса.
Во второй сезон снова войдёт шесть эпизодов — все серии выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 27 мая
- 2-я серия 27 мая
- 3-я серия 27 мая
- 4-я серия 27 мая
- 5-я серия 27 мая
- 6-я серия 27 мая